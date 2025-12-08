中, 日 자위대 전투기에 레이더 조준 이어 “일본, 무인도에 군사시설 확충” 맹비난 中 “日, 군사대국화 위한 명분 쌓기” 공세 중일 갈등 격화 속 日은 ‘냉정 대응’ 기조

[헤럴드경제=도현정 기자]중국 항공모함의 일본 자위대 전투기 레이더 조사(照射) 사태를 두고 일본은 내부에 ‘냉정 대응’ 기조를 당부하고 있다. 반면 중국은 이전부터 일본이 중국의 훈련을 방해해왔다며 원인을 일본탓으로 돌리면서, 이번 일을 일본의 군사대국화를 위한 발판으로 삼으려 한다고 비판했다. 되레 중국이 ‘판’을 더 키우는 모양새다.

중국군 J-15 함재기는 지난 6일 오후 4시32분께부터 3분간 오키나와 섬 남동쪽 공해 상공에서 일본 항공자위대 F-15 전투기에 간헐적으로 레이더 조사를 했다. 당시 J-15 함재기는 항공모함 랴오닝함에서 이륙해 비행 중이었고, F-15 전투기는 영공 접근을 경계·저지하기 위해 긴급 발진했다. 다만 영공 침범은 없었다.

이어 같은 날 오후 6시37분께부터 약 31분간 랴오닝함에서 이륙한 J-15 전투기가 영공 침범 대비 조치를 하던 항공자위대의 다른 F-15 전투기에 간헐적으로 레이더를 조사했다.

전투기 레이더에는 상대기를 찾아내기 위해 전파를 널리 맞추는 수색용과 공격 목표를 정하고 무기를 유도하기 위해 집중적으로 전파를 대는 화기관제용 2종류가 있다. 상대기의 위치와 거리감을 측정하기 위해 수색용 모드를 사용하는 경우는 있지만 단시간 조사에 그친다. 일본 자위대와 방위성은 당시 화기관제용 모드였을 가능성이 높고, 간헐적으로 장시간에 걸쳐 조사됐다는 점에서 비행의 안전을 해치는 ‘위험한 행위’라 주장했다. 방위성 관계자는 일본 매체 요미우리에 “의도가 있어서 했다고 생각할 수밖에 없다”고 말했다.

고이즈미 신지로 방위상은 이에 7일 새벽 긴급 기자회견을 열고 “매우 유감스럽다”며 중국 측에 항의하고 재발방지를 요구했다고 밝혔다. 일본 내부는 분노하면서도 냉정 대응 기조를 유지하고 있다.

일부 언론에서는 이번 사태가 중국 내부의 ‘과잉 충성’에 의한 일일 수 있다며 대응 자제를 촉구하고 있다. 요미우리는 “시진핑 지도부 통제의 강점은 국내 관청과 지방정부 등 각 조직이 지도부의 뜻을 자극적으로 해석해 움직이는 작용을 낳았다”며 “조직이 지도부의 뜻을 과잉으로 해석하다보니 (이번 일이) 일어났을 가능성이 있다”고 분석했다. 정권 간부 중 한 명은 요미우리에 “일본은 이 문제로 절대 과잉 반응하지 말아야 한다”고 전언하기도 했다.

니혼게이자이신문 역시 “일본으로선 중국의 도발에 휘말리지 않고 침착하게 대응해 상황을 악화시키지 않는 것이 중요하다”며 “미국을 비롯한 동맹국·우방국의 지지를 얻으면서, 국제사회에 일본의 입장을 설명하는 노력 역시 빼놓을 수 없다”고 지적했다.

반면 중국은 오히려 이번 판을 더 키우고 싶어하는 모양새다. 장샤오강 중국 국방부 대변인은 “중국 랴오닝함 전단은 국제법과 국제 관례에 따라 미야코 해협 동쪽 해역에서 원양 훈련을 실시했다”며 “오히려 일본이 중국의 활동을 악의적으로 추적 및 방해하고, 중국 측이 지정하고 공표한 훈련 구역에 항공기를 반복적으로 진입시킨 뒤 중국의 정상적인 작전을 비방하고 있다”고 비판했다.

중국 영자 관영지인 글로벌 타임스는 군사 전문가들의 말을 빌어 일본을 원색적으로 비난을 했다. 중국 군사 전문가 쏭중핑은 글로벌 타임스에 “일본은 가해자이면서 피해자인 척하며 진짜 피해자에게 책임을 전가하고 있다”고 말했다.

글로벌 타임스는 이번 일을 두고 일본이 대만 문제를 구실로 삼아 ‘군사대국화’하려는 야욕을 부리는 것이라 지적했다. 글로벌 타임스는 일본 남서부의 전략 요충지인 마게시마 섬의 위성 사진을 분석해, 일본이 지난 1년 사이 섬을 빠르게 불침항모로 변모시키고 있다고 분석했다.

마게시마 섬은 일본 남서부 오스미 해협 입구에 있는 무인도로, 주요 해상 상로를 통제할 수 있는 요충지다. 일본은 2019년 이 섬을 160억엔에 매입했고, 2023년 1월부터 이곳에 군사기지를 세우고 있다.

글로벌 타임스는 2024년 5월 사진에서는 별 다른 구조물이 없었지만 지난 9월 사진에는 활주로 윤곽이 뚜렷하게 보이고, 섬 주변의 지원 선박 수도 크게 증가했다고 보도했다. 전문가들의 분석에 따르면 이곳에는 2000m 길이의 활주로와 탄약고, 연료 저장 탱크, 대형 군합이 접안 가능한 임시 부두 등 주요 군사 시설의 형태가 갖춰졌다.

글로벌 타임스는 중국 군사 전문가 장준서의 분석을 빌어 “마게시마의 군사 기지화는 대만 문제에 군사적으로 개입하기 위한 일본의 준비 과정이며 결정적인 단계”라 지적했다. 그는 일본의 이 같은 행보를 2차 세계대전 당시 썼던 전술의 재현이라며 “일본이 류큐 제도를 무장시켜 중국을 위협하는 것은 평화헌법 정신을 위배할 뿐만 아니라, 일본의 ‘전쟁을 위한 재무장’을 금지한 포츠담 선언을 심각하게 위반하는 것”이라 주장했다.

쑹중핑은 글로벌 타임스에 “일본 우익 세력은 평화헌법에서 탈피하고 장거리 미사일, 항공모함, 잠수함 등 공격무기 개발을 정당화하기 위해 중국의 정상적인 군사 활동을 ‘위협’으로 포장하고 있다”며 이번 레이더 조사 사태 역시 일본의 책임으로 돌렸다.