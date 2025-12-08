대형 SUV ‘아틀라스’ 매력 소개 방문객 참여형 SNS 이벤트 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 폭스바겐코리아가 내년 1월 31일까지 경기도 여주에 위치한 유럽풍 테마파크 ‘루덴시아’에서 대형 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘아틀라스’를 특별 전시한다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 본격적인 크리스마스 및 연말연시 시즌을 맞아 폭스바겐 아틀라스의 매력과 감성을 전달하고 고객들에게 특별한 경험을 제공하고자 기획됐다.

전시가 진행되는 루덴시아는 여주에 있는 갤러리형 테마파크로, 사계절 내내 다양한 테마 축제와 감성적인 야경으로 여주의 대표 명소로 자리매김한 곳이다. 특히 크리스마스 시즌을 맞아 유럽의 크리스마스 마켓을 방불케 하는 크리스마스 라이트닝이 큰 화제를 모으며 연말에 반드시 방문해야 하는 장소로 손꼽히고 있다.

폭스바겐코리아는 루덴시아 내부에 겨울 감성과 어우러지는 오로라 레드 컬러의 ‘아틀라스’를 전시한다. 크리스마스 분위기의 썰매와 함께 아틀라스로 꾸며진 포토존이 마련돼 있어 넉넉한 실내 공간과 강인한 존재감을 지닌 아틀라스를 더욱 특별하게 감상할 수 있다.

방문객들이 직접 참여할 수 있는 풍성한 이벤트도 준비된다. 먼저 전시된 아틀라스와 촬영한 사진을 개인 SNS에 업로드한 방문객 중 추첨을 통해 커피 쿠폰을 증정한다.

폭스바겐 아틀라스의 탁월한 주행 성능을 직접 경험할 수 있는 시승 신청 이벤트도 진행된다. 현장 QR코드를 통해 시승을 신청하고 선택한 전시장을 방문해 시승을 완료한 고객에게는 모바일 주유상품권 3만원권을 증정한다.

아울러 내년 1월 31일까지 행사 기간 동안 시승 이벤트에 참여해 전시장 방문 후 아틀라스 시승을 완료한 고객 중 3명에게 독일 유명 브랜드의 선물을 증정하는 특별한 추첨 이벤트도 마련된다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 “이번 루덴시아 테마파크 전시는 겨울 시즌 특유의 따뜻한 감성과 분위기 속에서 폭스바겐 차량을 자연스럽게 경험하는 기회를 제공하고자 마련된 행사”라고 설명하며 “앞으로도 고객들이 일상에서 폭스바겐을 더 매력적으로 경험할 수 있는 다양한 브랜드 활동을 전개해 단순한 차량 브랜드를 넘어 감성과 경험을 제공하는 파트너가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.