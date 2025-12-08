[헤럴드경제-채상우 기자] 개그우먼 박나래에게 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 사고 있는 A씨가 자신이 내몽고 포강의과대학병원 출신이라 주장을 돌연 삭제했다. 의료계가 해당 대학의 존재를 부정한 직후였다.

8일 그의 SNS에는 포강의과대 출신이라는 주장의 글과 의사 가운을 입은 사진 등이 모두 사라졌다.

하루 전인 7일 공정한사회를바라는의사들의모임(이하 공의모)은 성명을 내고 “박나래씨의 ‘주사 이모’로 알려진 A씨는 불법 의료행위를 부인하며 인스타그램을 통해 자신이 ‘내몽고 포강의과대학병원에서 교수로 역임했다’고 주장했으나 확인 결과 ‘포강의과대학’이라는 의과대학은 존재하지 않았다”고 주장했다.

공의모는 “내몽고는 중국 33개 성급 행정구역 중 하나다. 중국 의과대학 수는 집계 방식에 따라 162개에서 171개로 확인된다”며 “중국 의대 인증 단체인 전국개설임상의학전업적대학 자료에 따르면 현지에는 의과대학 162개가 있다. 내몽고에 위치한 의과대학은 내몽고의과대학, 내몽고민족대학 의과대학, 내몽고적봉의대(치펑의대), 내몽고포두의대(바오터우의대) 네 곳뿐”이라고 강조했다.

또 공의모는 세계의학교육협회(WFME)가 운영하는 전 세계 학부 의학 교육 프로그램의 검색 데이터 베이스인 ‘월드 디렉토리 오브 메디컬 스쿨스’(World Directory of Medical Schools) 등 추가 근거도 제시했다.

이곳에서 확인되는 중국 171개 의과대학 등 다른 모든 집계에서도 내몽고 소재 의과대학은 위 네 곳 뿐이었으며, 포강의과대학은 어떤 명단에도 존재하지 않았다고 설명했다.

특히 공의모는 “중국 의과대학 졸업자는 한국 의사국가시험 응시 자격이 부여되지 않는다. A씨가 설령 중국에서 인정된 의대를 졸업하고 중국 의사면허를 가지고 있다 하더라도, 한국은 중국 의과대학 졸업자를 인정하지 않는다”며 “중국 의대 졸업자가 한국에서 의사면허를 취득하는 것은 원천적으로 불가능하며, 한국에서 의료행위를 한 경우 명백한 불법”이라고 지적했다.

이어 “의사가 아니어도 ‘의대 교수’ 직함을 사용할 수는 있다. A씨가 해당 명칭을 사용했다 하더라도, 의사 신분 여부는 별도로 확인할 필요가 있다. 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.

앞서 박나래는 A씨에게 의료기관이 아닌 일반 가정집 등에서 수액을 맞거나 우울증 치료제를 대리 처방받는 등 불법의료 행위를 받았다는 의혹이 제기됐다.

이에 박나래 측 법률대리인은 “박나래 의료 행위에는 법적으로 문제 될 부분이 전혀 없다”며 “바쁜 일정으로 내원이 어려워서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이며 일반적으로 이용되는 합법적 의료 서비스”라고 밝힌 바 있다.