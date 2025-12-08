[헤럴드경제=박연수 기자] 삼양식품은 지난달 3일 출시한 ‘삼양 1963(사진)’ 누적 판매량이 한 달 만에 700만개를 돌파했다고 8일 밝혔다.

‘삼양 1963’ 판매량은 기존 삼양라면(오리지날)의 2025년 월평균 판매량의 80%를 넘는 수치다. 소비자 가격이 기존 삼양라면보다 약 1.5배 비싼 프리미엄 라면임을 고려하면 이례적인 성과라는 게 삼양식품의 설명이다.

온라인 반응도 뜨겁다. 삼양식품이 선보인 ‘삼양1963‘ 온라인 콘텐츠와 크리에이터들이 만든 콘텐츠 영상 전체 조회수를 합하면 총 8000만뷰에 육박한다.

팝업스토어를 통해서도 긍정적인 반응이 입증됐다. 삼양식품이 지난달 28일부터 이달 4일까지 서울 성수동 일대에서 운영한 ‘삼양1963 팝업스토어’ 네이버 사전예약은 5분 만에 마감됐다. 총 방문객은 1만명을 넘어섰다. 현장 웨이팅 등록은 일 평균 1500여건에 달했다.

삼양식품 관계자는 “우지라면에 대한 제품력과 소비자 선호도를 확인했다”며 “내년에도 다양한 고객 접점의 온·오프라인 마케팅 콘텐츠를 선보여 ‘삼양1963’의 점유율을 늘릴 것”이라고 전했다.