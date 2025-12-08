[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 8일부터 내년 1월 20일까지 차량의 터널진입차단설비 설치에 따라 해운대구 장산로 장산1, 2터널 교통을 통제한다고 밝혔다. 이번 공사는 화재 등 재난사고 발생 시 차량 진입을 신속히 차단해 2차 사고를 예방하고자 실시되며, 시공은 ㈜보람정보통신과 ㈜씨더블유에이치텍이 맡는다.

교통 통제는 교통혼잡이 예상되는 출퇴근 시간을 피해 통제일 오후 10시부터 다음 날 오전 5시까지 7시간 동안 진행된다. 이 기간 장산1, 2터널 상하행선 각 3개 차로 중 1개 차로(1, 3차선)를 교대로 통제하며, 통제하지 않는 2개 차로는 시민들이 이용할 수 있도록 해 불편을 최소화할 계획이다.

시는 9일과 10일 양일간에만 주간 시간대인 오전 10시부터 11시까지 1시간 동안 추가 통제를 실시할 예정이다. 민순기 시 도시공간계획국장은 “터널을 이용하는 시민 여러분의 안전을 위해 꼼꼼하고 신속하게 공사를 완료하겠다”며 “교통 통제 기간, 시민여러분의 적극적인 협조와 너른 양해를 부탁드린다”라고 말했다.