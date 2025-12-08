12월 12일 구청 강당서 대학 입시 전략 설명회와 1대1 상담을 결합한 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 이달 12일 구청 강당에서 대입을 준비하는 예비 수험생들을 위해 대입 전략 설명회와 1대1 상담(멘토링)을 운영한다.

이번 프로그램은 대학 입시를 준비하는 예비 수험생(중3~고2)의 진학 설계를 돕기 위해 마련됐다.

먼저, 12일 오후 7시부터 ‘대학 입시 전략 설명회’가 열린다. 예비 수험생과 학부모 200명을 대상으로 유니브클래스 윤여정 상담가가 ‘학생부 교과·종합 전형 유불리와 실질 합격 전략’을 설명할 예정이다.

또, 구는 같은 날 오후 2시부터 6시까지 ‘일대일 대입 멘토링’도 운영한다. 예비 수험생과 학부모 56명을 대상으로 대학생 멘토가 상담을 진행한다. 약학·공학·자연·상경·사회·인문·교육·예체능 등 여러 분야의 대학생 멘토 중에서, 수험생이 희망하는 분야의 멘토와 25분간 집중 상담을 받을 수 있다. 수험생들은 과목별 학습법, 생활기록부 전략, 진로 탐색 등에 관한 조언을 받을 수 있다.

신청은 홍보 포스터에 있는 정보 무늬(QR코드)로 사전 접수하면 되며, 자세한 사항은 구로학습지원센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “이번 프로그램으로 관내 수험생의 대입 준비 부담이 줄어들길 바란다”며“내년에도 대입 설명회, 수시 박람회, 입시 상담(컨설팅) 등 다양한 지원 프로그램을 운영해 수험생의 진학을 체계적으로 지원하겠다”고 말했다.