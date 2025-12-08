내년 3월 15일까지 4개월간 노숙인·쪽방 주민 집중 보호 노숙인 거리상담반 24시간 운영…응급 잠자리, 방한용품 등 지원 서울경찰청 기동순찰팀과 합동 순찰…거리 사각지대 선제 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 내년 3월 15일까지 4개월간 한파에 취약한 노숙인과 쪽방 주민을 대상으로 ‘겨울철 특별 보호대책’을 추진해 촘촘한 안전망 구축에 나선다.

구는 영등포역 인근 쪽방촌, 서울교 하부 등 노숙인과 쪽방 주민이 밀집한 지역을 중점 관리구역으로 지정하고 순찰과 보호 활동을 강화한다.

‘노숙인 거리상담반’을 3교대 24시간 운영, 한파 특보와 기온 급강하 시 신속히 대응한다. 거리상담반은 지역 내 주요 거점을 순찰하며 ▲노숙인·쪽방 주민 상담 ▲응급 잠자리 연계 ▲의료기관 안내 ▲방한용품 지원 등으로 겨울철 안전사고 예방과 자립 지원을 돕는다.

특히 구는 서울경찰청 기동순찰2대 1팀과 협업해 한파 대응체계를 한층 강화했다. 합동 순찰팀은 지난 11월 3일부터 11월 30일까지 영등포역 일대 쪽방촌과 한파 취약지를 대상으로 합동 야간 순찰을 진행해 사각지대를 최소화했다.

합동 순찰 과정에서는 수년간 거리 노숙을 이어온 여성 A 씨를 안전하게 구조하는 성과도 있었다. 노숙인 상당수는 대인기피 등으로 시설 입소나 입원을 거부하고 있으나, 구는 그동안 노숙인 상담 등 설득 노하우를 바탕으로 영등포 보현종합지원센터, 경찰 등과 긴밀히 협력해 노숙인을 병원으로 안전하게 이송했다.

쪽방촌 내 ‘요셉의원’ 이전으로 발생한 의료 공백을 최소화하기 위해 영등포역 6번 출구 인근 영등포 보현희망지원센터에서 노숙인과 쪽방 주민을 대상으로 무료 진료를 운영한다.

구는 한국에너지기술인협회, 한국열관리시공협회와 협력해 지난 11월 24일 쪽방 지역 보일러 75대를 점검ㆍ수리, 한국산업인력공단은 수면양말 400켤레를 쪽방촌 주민에게 전달했다. 구는 내복, 연탄, 김치, 전기장판 등 여러 기관에서 후원받은 생필품도 연계할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “민관 협력 체계를 바탕으로 취약계층을 보호하는 안전망을 구축할 것”이라며 “어느 한 분도 추위 속에서 위험에 놓이지 않도록 세심한 보호와 지원을 이어가겠다”고 전했다.