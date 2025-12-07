유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종 다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

12월 4일은 ‘세계 야생동물 보호의 날‘입니다. 우리가 반려동물이라는 이름 아래 무심코 받아들인 존재들 뒤에는 누군가의 생명과 생태계의 균형이 위협받고 있다는 사실을 돌아보아야 합니다. 우리나라에서는 오랜 기간 동안 야생동물이 불법적으로 반입·거래되거나, 합법적으로 들여온 개체가 사육 중 어려움이나 단순한 기호의 변화로 인해 유기되는 사례가 지속적으로 발생해 왔습니다. 이러한 문제는 단순한 ‘애완동물’의 범주를 넘어 생태계 파괴, 생물다양성 감소, 더 나아가 생명 존중의 가치 훼손으로 이어지는 심각한 사회·환경적 위협입니다.

국립생태원은 2013년 설립 이후 생태계 조사·연구, 멸종위기 야생생물 보호, 생태계 복원, 생태 교육·전시 등 다양한 역할을 수행하며 우리 자연과 생물다양성 보전에 힘써 왔습니다. 특히 국제적 멸종위기종을 포함한 야생동물의 밀수·밀거래, 불법 사육, 유기·방치 문제에 대응하기 위해 관련 법령에 따른 보호·관리 체계를 강화해 왔습니다.

그 일환으로 국립생태원은 2021년 국제적 멸종위기종을 보호하는 CITES(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 멸종 위기에 처한 야생 동식물종의 국제 거래에 관한 협약)동물 보호시설을 개관했고, 2024년에는 외래 야생동물의 유기·방치 사례에 체계적으로 대응하기 위한 보호시설을 추가로 운영하기 시작했습니다. 이들 시설에서는 밀수·밀거래, 불법 사육으로 반입된 동물뿐 아니라 유기, 폐업 등의 사유로 구조된 개체들을 보호합니다. 또한 종 특성, 서식 요구도, 복지 기준을 종합적으로 고려해 국내의 적정 환경을 갖춘 동물원으로의 이관, 국외 동물원 및 생츄어리로의 이관, 원산지 복원 등 개체에 가장 적합한 보호·관리 대책을 마련하고 있습니다.

그러나 언론과 사회 곳곳에서는 여전히 외국산 동물들이 반려동물 시장에서 손쉽게 거래되고, 사육이 어렵거나 예상치 못한 문제가 생기면 유기되는 사례가 반복적으로 드러나고 있습니다. 이는 밀수·밀거래된 개체뿐만 아니라 합법적으로 반입된 개체까지도 동일한 위험에 노출되어 있다는 점에서 문제의 심각성을 더합니다. 더욱이 외래 야생동물이 유기될 경우 우리나라 자연환경에 적응하지 못해 생존이 어렵거나, 생존하더라도 질병 전파, 기존 서식 동물과의 경쟁, 생태계 균형 교란 등 다양한 부정적 영향을 초래할 수 있습니다.

야생동물을 반려동물로 선택할 때 우리는 그들이 본래 자연에서 살아가야 하는 존재임을 먼저 인식해야 합니다. ‘예쁘다’, ‘특별하다’, ‘남들도 키운다’는 가벼운 이유로 야생동물을 들이는 행위는 종 고유의 생태적 요구와 책임 있는 사육을 감당할 준비가 되어 있는지 충분히 고민하지 않은 결정일 수 있습니다. 생명을 돌본다는 것은 선택의 순간부터 끝까지 책임을 지는 것을 의미합니다.

국립생태원은 앞으로도 야생동물의 구조·보호·관리 과정에서 최선의 조치가 이루어지도록 노력하는 한편, 불법 반입과 유기 문제를 근절하기 위해 교육·홍보와 국민 참여 기반의 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다. 그러나 제도적·행정적 노력만으로는 이러한 문제를 완전히 해결하기 어렵습니다. 무엇보다 우리 사회 구성원 전체가 야생동물을 ‘소유’의 대상이 아닌, 자연에서 살아가야 할 생명으로 바라보는 인식의 전환이 필요합니다.

세계 야생동물 보호의 날을 맞아, 야생동물이 사람의 호기심이나 흥미가 아닌 자연의 일부로서 존중받을 수 있는 사회를 함께 만들어 가길 바랍니다.

주종우 국립생태원 동물보호부 부장