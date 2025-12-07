[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 지난 5일 영덕 고래불역에서 동해중부선 개통에 따른 무인역 관광 활성화의 본격 추진을 알리는 ‘고래불역 관광거점화’ 시범 행사와 업무협약식을 개최했다.

이날 행사에는 김학홍 경북도 행정부지사, 김광열 영덕군수, 김남일 경북문화관광공사 사장, 이세형 코레일대구본부장, 철도이용객 등 주요 내빈 100여명이 참석했다.

따라서 도는 이곳에 민간이 주도하는 지역 커뮤니티 공간을 조성하고 플리마켓, 문화·체험 프로그램 등을 운영하면서 젊은 세대와 ‘디지털 노마드’를 위한 새로운 체류형 문화거점으로 전환한다.

내년부터는 ‘동해중부선 관광 특화 철도역 개발’ 사업을 추진해 동해안의 철도역을 관광클러스터로 만들 계획이다.

중장기적으로는 철도역과 주요 관광지를 잇는 모빌리티 혁신 플랫폼을 구축해 이동 편의를 높이고 동해안권 신관광벨트를 만들겠다는 구상이다.

이를 위해 경북도는 시군과 공동으로 ‘경북 동해안권 철도관광 활성화 전략 수립 연구용역’에 착수한 상태다.

이날 도는 홍보대사로 배우 송지효(포항 출신)와 고래 사진작가 장남원(드라마 ‘이상한 변호사 우영우’에 나온 고래사진 작가)을 위촉했다.

도는 배우 송지효를 활용해 행사 당일 현장스케치와 무인역인 고래불역 철도를 연계한 감성 여행 브이로그 영상을 제작해 경북도의 공식 유튜브인 ‘보이소 TV’와 송지효 개인 유튜브 채널 등에 홍보할 계획이다.

김남일 경북도문화관광공사 사장은 “고래불을 비롯한 경북 동해안지질공원이 올해 유네스코 세계지질공원에 등재돼 그 가치를 인정받았다“며 ”이번 업무협약을 경북 철도관광 활성화의 계기로 삼아 동해안의 아름다움을 널리 알리고 더 많은 관광객을 유치할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “전국 유일 ‘고래’ 이름이 들어간 고래불역을 시작으로 동해중부선 무인역들을 각 지역만의 특색있는 고유한 스토리가 담긴 공간으로 조성해 관광거점화하고 단순히 기차가 지나가는 역이 아니라 동해중부선 철도가 지역 소멸을 막고 새로운 활력을 불어넣는 경제동맥이 되도록 하겠다”고 말했다.