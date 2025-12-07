[헤럴드경제=민성기 기자] 유시민 전 노무현재단 이사장이 최근 불거진 ‘김남국 인사청탁 논란’을 의식한 듯 “우리가 하는 모든 통화, (주고받는) 모든 메시지가 모두 도청되고 있다고 생각해야 한다. 모든 재래식(레거시) 언론 기자들에게 다 들어간다고 생각해야 한다”고 주장했다.

유 전 이사장은 지난 2일 서울 여의도 서울시티클럽에서 열린 ‘지속가능한 민주주의, 함께 다시 쓰다’ 토론회에서 이같이 말했다.

이날 행사에는 윤건영 더불어민주당 의원, 이철희 정치평론가, 허은아 대통령실 국민통합비서관도 참석했다.

허은아 비서관이 대통령실 내부 분위기를 전하며 “저희끼리는 이대로 일하면 절대 (이재명 정부가) 망할 일이 없다. 잘 될 것 같다고 얘기한다”고 밝히자 유 전 이사장은 이에 대해 “한 마디만 말씀드리겠다”며 마이크를 잡았다.

그는 “(이재명 정부가) 잘하고 있다고 하지 말라, 몹시 위험하다”고 연거푸 강조하면서 “내가 주고받는 모든 메시지가 내일 아침 어떤 이유 때문에 만천하에 공개된다 하더라도 나는 아무 문제가 없다고 법적으로 도덕적으로 확신할 수 있는 범위에서 (언행) 해야한다”고 했다. 그러면서 “그 점을 공개적으로 경고 드리고 싶다”고 덧붙였다.

인사 청탁 논란에 휩싸인 김남국 대통령실 디지털소통비서관은 지난 4일 사의를 표명했으며, 대통령실은 즉각 사직서를 수리했다고 밝혔다.

앞서 문진석 더불어민주당 원내수석부대표는 지난 2일 국회 본회의 도중 김 비서관에게 휴대전화 메신저로 같은 중앙대 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해 달라고 부탁하는 장면이 일부 언론에 포착됐다. 이와 함께 김 비서관이 이러한 요구에 “훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요”라고 답한 것도 함께 찍혔다. ‘훈식이 형’은 강훈식 대통령 비서실장, ‘현지 누나’는 김현지 제1부속실장이다.