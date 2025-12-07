브카시군 소재 지역민 300여 가구 이용 가능 최신 워터펌프 설비 기증 “지속가능한 미래 가치 지속 실현”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 지난 5일 인도네시아 브카시군 스랑 바루 소재 나가 십타 마을에서 수자원 인프라 지원 사업인 ‘워터 펌프 설치 프로젝트’를 성공리에 마무리하고 이를 기념하는 기증식을 진행했다고 7일 밝혔다.

해당 프로젝트는 UN과 국제사회가 시행하는 ‘지속가능발전목표(SDGs) 2030’의 세부 목표 가운데 하나인 ‘깨끗한 물과 위생(SDGs 6)’ 달성을 목표로, 인도네시아공장이 위치한 브카시 지역 사회에 깨끗하고 안전한 수자원을 안정적으로 제공하고자 지난해부터 진행 중이다.

브카시 지역은 이상 기후 현상 중 하나인 ‘엘니뇨’의 영향으로 건기 기간 극심한 가뭄과 물 부족 사태를 겪고 있어 한국타이어의 도움을 절실히 필요로 하는 곳이다. 특히, 나가 십타 마을에는 한국타이어 인도네시아공장 임직원을 포함한 300여 가구가 거주 중이며, 이 가운데 50여 가구는 빈곤으로 인해 빗물을 받아 생활용수로 활용하고 있다.

한국타이어는 프로젝트 기간 동안 브카시 지역 사회와의 긴밀한 협력을 기반으로 해당 마을에 최신 워터 펌프 설비와 보관용 물탱크를 설치했다. 이번 수자원 인프라 설치를 통해 생활 용수 구입 비용을 낮춰 경제적 부담을 경감하는 동시에, 인프라가 상대적으로 열악한 현지 생활 여건을 개선함으로써 주민들의 삶의 질 향상에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다.

앞선 지난해 8월 츠카랑 푸삿 인근 파시란지 마을에서 진행한 프로젝트 결과, 한국타이어는 올해 8월 기준 230여 가구, 1100여 명에 달하는 주민들에게 총 약 280만ℓ의 깨끗한 물을 공급해오고 있다.

한편, 한국타이어는 UN 지속가능발전목표 기반의 다양한 CSR 프로젝트를 이어 나가며 인도네시아 지역사회와의 상생 실천에 속도를 내고 있다. 올해 10월에는 야간 이동 안정성 보장을 위한 고효율 ‘LED 가로등 설치’, 8월에는 5000여 그루의 맹그로브를 해안가에 식재하는 ‘해안 숲 조성 봉사활동’ 등을 진행했다.

이 외에도 현지 공공기관 및 민간단체를 대상으로 안전하고 효율적인 업무를 지원하고자 매년 타이어 기부를 진행하고 있으며, 교육기관 인프라 지원 사업, 취약계층 무료 건강검진 및 기부금 전달 등 수혜자 중심의 지역 밀착형 나눔 활동을 펼치고 있다.

한국타이어 관계자는 “앞으로도 인도네시아를 포함한 미국, 헝가리, 중국 등 글로벌 생산기지를 보유한 세계 각지의 지역사회와 긴밀한 소통을 이어나가며 기업의 사회적 책임을 적극 이행하는 동시에, 지속가능한 미래 가치를 함께 실현해 나갈 것”이라고 말했다.