[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 지난 2일 2026년도 정부 예산안이 국회를 통과함에 따라 내년도 국·도비 1조 1293억 원을 확보했다고 5일 밝혔다.

확보된 재원은 국비 9546억원과 도비 1747억 원을 합한 규모다.

경주시는 연초부터 국비 확보를 위한 보고회를 개최하며 사업별 전략을 체계화하고, 김석기 국회의원실과의 긴밀한 협조 속에 정부 부처 설득과 예산 반영 노력을 지속해 왔다.

특히 정부안 심의 일정에 맞춰 두 차례 국회를 방문해 지역 현안을 설명한 결과 국회 심의에서 130억 원이 추가 반영되는 실질적 성과를 거뒀다.

이번 확보 예산에는 지역 간선망 확충을 위한 SOC 사업이 대거 포함됐다.

농소~외동 국도 건설 225억원, 양남~감포 국도 건설 143억원, 양남~문무대왕 국도 건설 2억원 등이 반영되며 지역 교통망 개선에 속도가 붙을 전망이다.

미래 신성장 동력 확보를 위한 R&D 분야에서도 의미 있는 성과가 있었다.

SMR 제작지원센터 25억원, 미래 자동차 편의 안전 기술 고도화 기반 구축 7억원 등이 신규 반영됐으며 글로벌 원자력 공동캠퍼스 23억 원이 확보됐다.

또 문화・관광 분야 예산도 대폭 반영됐다.

신라왕경 핵심유적 복원・정비 251억원, 신라왕경 디지털복원 90억원, 세계경주포럼 21억원 등이 포함돼 역사문화도시 경주의 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다.

아울러 혁신형 소형모듈원자로(SMR) 기술개발 636억원, 문무대왕과학연구소 설립 188억원, 신재생에너지 분야에 총 11억원 등 미래 성장 기반 조성 사업에도 예산이 반영됐다.

주낙영 경주시장은 “핵심 사업의 국비 확보로 미래 성장 기반이 한층 강화됐다”며 “확보된 예산이 시민의 일상을 바꾸는 실질적 성과로 이어질 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.