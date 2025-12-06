심각한 ‘남성 부족’ 현상을 겪고 있는 유럽 라트비아에서 집안일을 돕는 이른바 ‘남편 1시간 서비스’가 독신 여성들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다.

4일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신은 라트비아의 극심한 성비 불균형으로 인해 배관 수리나 가구 조립 등 전통적으로 남성이 주로 맡아온 가사 노동을 해결해 줄 남성을 시간제로 고용하는 문화가 확산하고 있다고 보도했다.

라트비아는 전체 인구 중 여성이 남성보다 15.5%나 많아 유럽연합(EU) 평균보다 성비 격차가 3배 이상 높은 대표적인 ‘여초(女超) 국가’다. 30세 미만에서는 남성이 다소 많지만, 30~40대로 접어들면서 성비 불균형이 본격화된다. 특히 남녀 평균 수명 격차가 11년(EU 최대)에 달해, 65세 이상 노년층에서는 여성이 남성의 두 배에 육박한다.

현지의 한 여성 직장인은 “직장 동료의 98%가 여성일 정도”라며 “남성을 만나기 어려워 대부분 외국인 남자친구를 사귀는 추세”라고 분위기를 전했다.

이러한 인구 구조는 독특한 비즈니스를 탄생시켰다. 온라인이나 전화로 예약하면 남성이 방문해 전구 교체, 배관 수리, TV 설치, 목공 등 각종 집안일을 대신해 주는 서비스다. 이는 배우자가 없는 여성들에게 실용적인 해결책으로 자리 잡았다.

실제로 ‘렌트 마이 핸디 허즈번드(Rent My Handy Husband)’라는 업체를 운영하는 제임스 씨는 “DIY 작업부터 페인팅, 타일 시공 등 다양한 의뢰가 들어온다”고 밝혔다. 그의 이용료는 시간당 44달러(약 6만 원), 종일 기준 약 280달러(약 41만 원)에 달하지만 수요는 폭발적이다. 그는 “11월 예약은 이미 마감돼 일부 요청은 거절해야 했을 정도”라고 전했다.