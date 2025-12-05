서울고든병원과 제휴 관절센터서 환자 치료

바이오솔루션(대표 이정선)이 한 병원과 협력해 연골재생치료제 ‘카티라이프’로 환자 치료를 확대한다고 5일 밝혔다.

이 회사는 서울 강서구 서울고든병원(대표원장 배정식·박현국)과 제휴를 맺고 병원 발돋음관절센터에서 카티라이프를 환자들에게 적용하게 된다. 이 병원은 지난 3월 강동경희대병원 정형외과 출신 유선인 전문의를 정형외과 원장으로 영입했다. 이후 관절센터는 눈에 띄는 발전을 이어가고 있다고 주장했다.

유 원장은 다수의 관절내시경 수술, 고난도 연골재생술, 스포츠손상 치료 등 다양한 경험을 쌓은 것으로 전해진다. 특히 대퇴골·슬개골 부위의 국소 연골결손 환자에게 카티라이프를 적용해 빠른 회복을 이끌어낸 것으로 평가받고 있다.

고든병원은 유 원장 영입 직후 바이오솔루션과 함께 연골병변 환자를 대상으로 카티라이프 치료 활성화를 추진하고 있다.

유 원장은 “대학병원에서 스포츠손상, 연골병변, 고령층 퇴행성관절염까지 다양한 케이스를 경험했다. 특히 젊은층의 연골결손 치료와 고령층의 맞춤 치료임상을 경험해 환자상태에 따라 가장 적합한 치료옵션을 제시할 수 있게 됐다”고 했다.

카티라이프는 환자 본인의 늑연골 세포를 기반으로 초자연골 형성을 유도해 생착성이 높다. 대퇴골 내측과부, 슬개골 하연부위의 국소 연골결손, 활동량이 많은 환자군 등에서 긍정적 임상결과가 확인된다. 기존 연골결손 수술은 섬유연골로 대체하면서 내구성·장기효과에 한계가 있었다.

유 원장은 또 “실제 임상에서도 수술 후 통증 감소속도가 빠르고 3개월 중반부터 기능 회복이 뚜렷하다. 6개월 이후 일상 운동기능이 안정적으로 향상되는 양상이 반복적으로 관찰됐다”며 “손상된 부위에 살아 있는 연골조직을 채워 넣는 구조여서 치료 수용도도 높다. 카티라이프 활용을 늘릴 계획”이라고도 했다.

한편 카티라이프는 임상을 통해 기존 치료법에 비해 뚜렷한 초자연골 재생효과를 입증했다. 동물 유래 스캐폴드(지지체) 없이 살아있는 연골세포와 세포외 기질만으로 조직을 재현한다고 회사 측은 주장한다.