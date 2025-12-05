대한항공·아시아나항공·진에어·에어부산·에어서울 내년 저궤도 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’ 도입 보잉 777·737, 에어버스 A350 우선 적용 그룹사 전체 항공기에 순차 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 자사와 아시아나항공, 진에어, 에어부산, 에어서울 등 한진그룹 내 5개 항공사 전체 항공기에 순차적으로 미국 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’의 기내 와이파이 시스템을 적용할 예정이라고 5일 밝혔다.

국내 항공사가 기내 와이파이로 스타링크를 도입하는 것은 이번이 처음으로 대한항공·아시아나항공 및 진에어·에어부산·에어서울의 본격적인 통합을 앞두고 고객들에게 차원이 다른 여행 경험을 제공한 결정이라는 게 회사 측의 설명이다.

이번 도입으로 한진그룹 소속 5개 항공사를 이용하는 고객들의 기내 인터넷 이용 편의가 대폭 향상될 전망이다. 스타링크는 8000개가 넘는 다수의 저궤도(고도 약 550㎞) 위성을 이용해 최대 500Mbps 속도로 데이터를 주고받는 것이 특징이다.

승객들은 탑승 항공기의 모든 좌석 클래스에서 초고속 기내 와이파이 서비스를 제공받게 된다. OTT 스트리밍 서비스, 온라인 게임 및 쇼핑, 뉴스 시청, 메신저 등을 끊김없이 이용할 수 있다. 또한 대용량 파일 전송, 클라우드 기반 협업 도구 사용 등 지상에서와 같은 연속적인 업무가 가능해 고객 만족도가 높아질 전망이다.

한진그룹 소속 항공사들은 올해 말부터 스타링크 도입을 위한 제반 작업과 테스트 등 준비 기간을 거친다. 서비스 개시 시점은 항공사별로 다르며, 이르면 2026년 3분기 이후로 예상된다.

대한항공과 아시아나항공은 장거리 운항 기종인 보잉 777-300ER, 에어버스 A350-900 항공기에 해당 시스템을 우선 적용할 방침이다. 양사는 통합 이후인 오는 2027년 말까지 모든 항공기에 순차적으로 도입을 완료한다는 계획이다. 진에어는 기존에 기내 와이파이 서비스를 제공했던 보잉 737-8 기종부터 스타링크 시스템을 도입한다. 에어부산과 에어서울은 우선 도입할 기종을 검토 중이다.

대한항공 관계자는 “기내 인터넷 혁신으로 한진그룹 소속 대형항공사(FSC)와 저비용항공사(LCC)를 이용하는 고객들은 하늘에서도 빠르고 끊김없는 와이파이를 즐길 수 있게 된다”며 “기내 여행 경험이 이전과는 완전히 달라지게 될 것”이라고 말했다.

이어 “대한민국을 대표하는 국적 항공사이자 글로벌 항공사라는 위상에 걸맞게 고객 서비스 향상을 위한 끊임없는 투자와 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

채드 깁스 스타링크 비즈니스 운영부문 부사장은 “대한항공을 비롯한 한진그룹 소속 항공사와 승객들에게 업계를 선도하는 초고속 기내 와이파이를 제공하게 되어 매우 기쁘다”며 “스타링크를 통해 기내에서도 지상에서와 마찬가지로 생산적인 업무가 가능할뿐만 아니라 영상 시청과 게임도 마음껏 즐길 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 일론 머스크가 이끄는 미국 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 스타링크는 저궤도 통신 위성 기반 광대역 인터넷을 제공한다. 에어프랑스, 유나이티드항공, 에미레이트항공 등 글로벌 주요 항공사들을 비롯해 전 세계 150여 개국 800만 명 이상의 가입자 수를 보유하고 있다.