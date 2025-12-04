강유정 대통령실 대변인 브리핑

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실이 4일 문진석 더불어민주당 의원과 인사 청탁을 주고 받는 문자가 포착돼 사직한 김남국 대통령실 디지털소통비서관과 관련해 “김 비서관 본인이 국정에 부담을 주는 우려에 사의를 표명하고, 저희가 사의를 수리한 것”이라고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 갖고 “(김 비서관의) 사의는 오전 중에 확인한 것으로 알려졌고, 사의를 제출하고 나서 바로 사의를 수리하는 의사를 표명한 것으로 알고 있다”며 이같이 말했다.

강 대변인은 ‘민간협회장 인사를 대통령실이 추천하고 개입하는 것이 적절하냐’는 질문에 “(인사 개입은) 사실이 아니므로 답하지 않겠다. 개입이 없다”라며 “(김 비서관에 대해서는) 저희가 엄중 경고 조치를 했다. 상당히 강한 질책이 있었다”고 말했다.

이어 ‘이재명 대통령이 인사청탁 문자 논란과 관련해 지시한 것이 있냐’는 질문에 “대통령 말씀을 직접 듣거나 확인한 바는 없다”고 답했다.

앞서 지난 2일, 문 의원은 김 비서관에게 휴대전화 메신저로 같은 대학 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 장면이 일부 언론에 포착됐는데, 김 비서관은 이를 받아들이는 답장을 보냈다.

문 수석이 “남국아 우리 중대 후배고 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했고 자동차산업협회 본부장도 해서 회장하는데 자격은 되는 것 같은데 아우가 추천 좀 해줘. 내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할 거니까 아우가 추천 좀 해줘봐”라는 메시지를 보내자 김 비서관은 “넵 형님 제가 훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요!”라고 답했다.

대통령실은 이튿날인 지난 3일, 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치한다고 밝힌 바 있다.

이어 이날 오후 대통령실은 공지를 통해 “김남국 디지털소통비서관은 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 사직서는 수리됐다”고 밝혔다.