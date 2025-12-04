-HUG 보증 적용된 전세형 구조, 8년 안정 거주 가능

-부산 강서구 산업단지 배후 입지… 직주근접에 자연·생활 인프라도 풍부

국내 임대주택 시장이 개인 간 전·월세 중심 구조에서 다층적으로 변하면서, 공공지원 민간임대를 포함한 제도 기반 임대상품이 조명받고 있다. 특히 민간 건설사의 참여로 단지의 규모, 설계 품질, 단지 내 커뮤니티시설 등 주거 환경 수준을 높인 공공지원 민간임대 단지에 대한 관심이 높게 나타난다.

공공지원 민간임대는 주거 안정성 보장, 청약통장 사용 불필요, 임대 기간 중 주택 수 미포함 등 제도적 장점으로 실수요자들의 긍정적 호응을 받고 있다. 특히 최근에는 수도권을 중심으로 빠르게 확산되는 전세의 월세화 및 전·월세 가격 급등을 비롯한 시장의 구조 변화와 함께 장기 거주를 원하는 청년층·직장인 수요가 늘면서 공공지원 민간임대 주택에 대한 관심이 다시 확대되는 분위기다.

이러한 흐름 속에서 부산 강서구 범방동에서 공급 중인 아파트 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’가 서부산권의 대표적 공공지원 민간임대 공급 사례로 주목되고 있다. 단지는 전 세대 전세형으로 구성돼 월세 부담 없이 최대 8년 동안 거주할 수 있으며, 임대 기간 중 주택 수에 포함되지 않아 향후 청약 자격을 유지할 수 있는 구조다. 청약통장이 필요하지 않다는 점도 젊은 세대와 신혼부부에게 진입장벽을 낮춰주는 요소다.

해당 단지의 경우 특별공급 세대가 단기간 내 전 타입 마감됐을 정도로 신혼부부 및 청년층 기반의 높은 선호도를 보였다. 단지는 2026년 1월부터 유주택자의 청약 접수가 가능해져, 현재 유주택자를 대상으로 사전의향서 접수를 진행 중이다. 사전의향서를 제출할 경우 내년 1월로 예정된 ‘무순위 줍줍’ 가능 시점에 선호도 높은 동호수를 우선적으로 지정 계약할 수 있다는 점에서 관심이 이어지고 있다.

범방동 일대는 부산신항과의 직주근접성이 부각되는 지역이다. 차량 약 10분대 거리로 부산신항 산업단지 접근이 가능해 물류·해운업 종사자의 출퇴근 편의성을 높인다는 평가를 받는다. 부산신항은 지난해 컨테이너 물동량 1,788만TEU를 처리하며 역대 최대 실적을 기록했고, 이는 부산항 전체 물동량의 약 73%에 해당하는 규모다. 부산신항의 지속적 물동량 증가와 함께 배후물류단지 확장과 기업 입주가 이어지면서 주변 주거 수요도 점진적으로 증가하는 모습이다.

인근 생활 인프라도 우수하다. ‘디에트르 더 리버’ 단지 반경 차량 10분대에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 그리고 2027년 오픈 예정인 더현대 부산이 위치해 있으며, 명지국제신도시·에코델타시티와의 생활권 공유로 교육·쇼핑·여가 접근성이 높다. 단지 인근 수변공원 ‘녹산고향동산’과 일부 세대에서 가능한 낙동강 조망도 실거주자들의 주거 만족도를 높여줄 전망이다.

공공지원 민간임대 주택의 거주 안정성은 최근 시장 상황에서 더욱 주목받는다. 전세 물량 감소, 월세 비중 확대, 전세가 상승, 대출 규제 강화 등으로 점차 합리적 조건의 전세 거주가 어려워진다는 인식 또한 확대되고 있다. 이 가운데 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 시세 대비 낮은 임대가가 적용돼 실질적 주거비 절감효과까지 갖춰 눈길을 끈다.

업계 관계자는 “부산신항은 장기적으로 물류 기반 산업의 중심축으로 자리 잡고 있어 배후 주거 수요는 지속적으로 형성될 것”이라며 “범방동에 공급되는 ‘디에트르 더 리버’는 공공지원 민간임대의 장점과 민간 시공의 상품성을 결합한 단지로 실수요층의 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

해당 단지의 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에서 운영 중이다.