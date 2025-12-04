KIA와 3번째 FA 계약 프랜차이즈 스타

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘대투수’ 양현종(37)이 KIA 타이거즈와 끝까지 함께한다.

프로야구 KIA는 4일 프랜차이즈 스타인 자유계약선수(FA) 양현종과 계약기간 2+1년, 계약금 10억원, 연봉과 인센티브를 포함해 총액 45억원에 계약했다고 밝혔다.

양현종은 구단을 통해 “언제나 변함없는 응원을 보내주신 팬들께 감사드린다”며 “다시 한번 내 가치를 인정해주고 기회를 준 구단에도 감사하다”고 말했다.

이어 “아직 도전은 끝나지 않았다”며 “유니폼을 벗는 순간까지 꾸준한 모습을 KIA 팬들에게 보여주겠다”고 다짐했다.

심재학 KIA 단장은 “양현종은 KIA의 상징”이라며 “앞으로 후배들을 이끌며 ‘살아있는 전설’로서 모습을 보여주길 기대한다”고 당부했다.

광주동성고를 졸업하고 2007년 KIA에 입단한 양현종은 미국프로야구에 진출한 2021시즌을 제외하고 18시즌 동안 한 팀에서 꾸준히 활약을 펼쳤다.

KBO리그 통산 543경기에 등판해 2656⅔이닝, 186승 127패 9홀드 평균자책점 3.90의 성적을 거뒀다. 2025시즌엔 30경기에서 153이닝을 책임지면서 7승 9패 평균자책점 5.06을 기록했다.

양현종은 KIA와 세 번째 FA 계약을 맺었다. 해외 진출을 고려하던 2016년 12월 1년 총액 22억5000만원에 도장 찍었고, 미국으로 돌아온 2021년 12월 4년 총 103억원에 FA 계약했다.