사회적경제기업 간 교류와 협업의 장 마련… 사회적 가치 실현이라는 공동의 목표 공유 기업 소개 및 홍보·팀 단합활동으로 친밀감 높이고 동반 성장 의지 다져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 3일 광진구청 대강당에서 ‘사회적경제기업 교류의 날’을 성공적으로 개최했다.

이번 행사는 사회적경제기업들이 서로의 정책과 정보를 나누고 협업 가능성을 모색하며, 사회적 가치 실현이라는 공동의 목표를 공유하는 자리로 마련됐다.

이날 지역내 27개 사회적경제기업 임직원과 예비 창업자 40여 명이 참석한 가운데 활발한 논의가 이어졌다.

개회식 이후에는 참여 기업 중 9개 기업이 자사의 주요 제품과 서비스, 성장 과정, 향후 계획 등을 발표했다. 다른 참석자들은 발표를 경청하며 함께 성장할 수 있는 협업 지점을 발굴하는 데 집중했다.

이어진 기업 간 교류의 시간에는 참가자들이 명함을 교환하며 각자의 경영 철학과 현장의 고민을 공유하고, 협업 방안에 대해 의견을 나누는 등 지역 사회에 긍정적인 변화를 만들어가고자 하는 열정을 함께 나누는 시간을 가졌다.

행사 후반부에는 기업 간 화합과 친밀감을 높이기 위한 친목 프로그램도 진행됐다. 팀 단합 활동과 소그룹 협력 임무를 통해 참가자들은 자연스럽게 가까워지며 협동심을 발휘했고, 앞으로의 지속적인 관계를 다지는 계기가 되었다.

김경호 광진구청장은 “사회적경제기업 간의 교류와 협력은 지역 경제 성장을 위한 중요한 기반이며, 앞으로도 현장 중심의 교류의 장을 열어 기업 간 협업을 통해 우수기업으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.