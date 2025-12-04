7월 시행된 책무구조도 운영실태 점검 결과 공유 “과도한 광고비, 보험료 인상으로 소비자에 전가” 순사업비율 생보 21%·손보 25.9%…1년 새 껑충 최근 금융권 해킹 잇따라…보안체계 강화도 당부

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원이 생·손보 39개사 감사담당 부서장을 소집해 허위·과장 광고에 대해 엄정 제재하는 고강도 쇄신안을 강조했다.

금감원은 4일 오후 서울 광화문 생명보험협회 교육문화센터에서 생명보험·손해보험사 39곳의 감사담당 부서장을 소집해 ‘2025년 하반기 보험회사 내부통제 워크숍’을 개최했다. 올해 본격 시행된 책무구조도의 실질적 작동 여부와 시장 질서 교란 행위에 대한 당국의 강력한 경고가 핵심 메시지로 전해졌다.

금감원이 가장 강조한 것은 허위·과장 광고 근절이다. 최근 방송과 유튜브 등 온라인 매체에서 소비자의 불안 심리를 자극해 불필요한 보험 가입을 유도하는 광고가 범람하고 있다는 지적이다. 예컨대 “지금 가입 안 하면 나중에 보험료가 오른다”, “이 나이 지나면 가입이 어렵다”는 식으로 공포감을 조성하는 광고가 대표적이다.

금감원 관계자는 “과도한 광고 경쟁은 불필요한 사업비 지출을 유발해 결국 보험료 인상이라는 소비자 부담으로 돌아온다”며 “소비자를 현혹하는 허위·과장 광고에 대해서는 ‘무관용 원칙’에 따라 엄정 제재할 것”이라고 경고했다.

과도한 광고비 지출이 결국 보험료 인상으로 이어져 소비자 부담이 된다는 점도 짚었다. 실제로 올해 9월 기준 생보사 순사업비율(보험료 수입 대비 사업비 지출 비중)은 21%로, 1년 전(20.3%)보다 0.7%포인트 올랐으며, 손보사의 경우 같은 기간 23.88%에서 25.9%로 2.02%포인트 뛰었다.

보험사들이 광고에 쏟아붓는 비용은 고스란히 사업비에 반영되고, 이는 보험료에 전가되는 구조다. 단기 성과 중심의 과당경쟁이 부당 승환과 불완전판매를 부추겨 시장 질서를 혼탁하게 만든다는 지적으로도 이어진다.

책무구조도 정착도 핵심 안건이었다. 올해 7월 자산총액 5조원 이상 대형 보험사를 대상으로 책무구조도가 본격 시행됐고, 금감원은 지난달 일부 회사를 대상으로 운영 실태를 점검했다. 이날 워크숍에서는 점검 과정에서 발견된 미비점을 공유하고, 제도 도입에 그치지 않고 소비자보호 관점에서 내부통제 체계의 ‘구멍’을 메울 것을 주문했다. 참석자들은 상품 설계부터 심사, 판매에 이르는 업무 전 과정에서 소비자 보호 사각지대가 발생하지 않도록 구체적인 방안을 논의했다.

아울러 최근 금융권을 겨냥한 해킹 시도가 늘어남에 따라 보안 체계 강화도 주요 의제로 다뤄졌다. 금감원은 경영진을 포함한 전 임직원이 경각심을 갖고 고객 정보 보안을 점검해야 하며, 비상 상황 발생 시 업무 연속성을 확보할 수 있는 비상대응계획을 충실히 마련하라고 주문했다.

금감원은 앞으로도 워크숍과 간담회 등을 통해 업계와 소통하면서 내부통제 체계의 적정성을 지속 점검할 계획이다.