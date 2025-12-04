[헤럴드경제=윤호 기자] 통일부는 4일 북한에 억류된 우리 국민의 석방 대책을 국내 비전향 장기수의 북송 문제와 연계해 검토하고 있지는 않다고 밝혔다.

통일부 당국자는 정부서울청사에서 취재진으로부터 전날 위성락 안보실장의 언급에 관한 질문을 받고 이같이 답변했다.

위 실장은 이재명 대통령의 외신 기자회견 후 억류자 문제 대책에 관한 질문에 북한 내 억류된 우리 국민 석방과 국내 비전향 장기수 북송 문제의 연계 의사를 밝혔다고 북한 전문매체 NK뉴스가 전한 바 있다.

정부가 북한 내 억류자로 확인한 우리 국민은 김정욱 ·김국기·최춘길 선교사를 포함해 총 6명이다. 이들은 2013∼2016년에 북한에 억류됐으며 현재 생사와 소재가 전혀 확인되지 않아 가족들이 애를 태우고 있다.

최근 비전향 장기수 안학섭 씨는 정부에 북으로 송환을 요구했다. 안씨를 포함해 북송 의사를 밝힌 장기수는 5∼6명인 것으로 알려졌다.

통일부는 이날 배포한 언론안내문을 통해 “정부는 억류자 문제 해결의 시급성을 인식하고 있으며 북한과 대화를 통해 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

공개된 기록으로 우리 정부가 북한과 억류자 문제를 교섭한 것은 2018년 4월 판문점 남북정상회담과 그에 이어진 6월 고위급회담이 마지막이다. 통일부에 따르면 당시 조명균 통일부 장관이 억류자 문제를 제기했고, 이에 리선권 북측 대표단장이 “현재 국내 전문기관들에서 철저히 검토하고 있다”고 답했으나 실질적인 진전은 없었다.

통일부는 “지난 9월24일 정동영 장관이 최춘길·김정욱 선교사 가족을 면담하는 등 억류자 가족과 수시로 소통하며 아픔을 위로하고 있다”며 “지난 11월 유엔총회 제3위원회를 통과한 북한인권결의에도 납북자·억류자문제 해결 노력이 포함돼 있다”고 설명했다.

이어 “앞으로도 우리 국민인 북한 억류자의 귀환을 위해 다각적 노력을 해 나갈 것”이라고 덧붙였다.