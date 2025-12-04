– 15일까지 영농부산물 일제 파쇄 주간…영농부산물 소각 위험성과 파쇄 참여 필요성 알려

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림조합중앙회(회장 최창호)는 오는 15일까지 운영되는 ‘전국 영농부산물 일제 파쇄주간’에 맞춰 영농부산물 파쇄 지원 및 산불 예찰 활동을 펼친다.

최근 정부는 겨울철 건조 기후가 이어지자 산불의 주요 원인인 입산자 실화를 방지하고 논·밭두렁 내 쓰레기 소각 등을 제한하는 활동을 기관 합동으로 추진하고 있다.

이에 산림조합은 산림청 및 유관기관과 적극 협력해 산림 인접지역에서 산불의 연료가 될 수 있는 영농부산물을 수거하고 파쇄를 지원하고 있으며, 추후 유관기관 및 지자체와 적극 협력해 산불예방·대응·피해지 복구 각 단계에서 역할을 수행할 계획이다.

이에 더해 현재 산불 취약지역을 중심으로 산불 예방 홍보물을 게시하고 조합원 대상 모바일‧SNS채널 홍보를 진행해 영농부산물 소각 위험성과 파쇄 참여 필요성을 널리 알리고 있다.

전국 산림조합은 다가오는 봄철 산불조심기간에도 회원조합 내 산림경영지도원을 중심으로 한 산불 예찰 활동을 이어나갈 방침이다.

최창호 중앙회장은 “산불은 예방이 최우선이기에 유관기관 협력을 강화하고 영농부산물 파쇄 지원과 예찰활동을 전방위로 추진하겠다”고 말했다.