주택산업연구원, 주택 매매가 영향 요인 분석 주택 수급보다 금리와 유동성 영향 커 최근 10년 대출 받아 ‘내집마련’ 크게 늘어 수도권은 10채 중 6채 ‘주담대’ 받아

[헤럴드경제=김희량 기자] 지난 20년 동안 수도권 집값에 영향을 가장 많이 준 요인은 유동성과 금리로 나타났다.

4일 주택산업연구원은 지난 20년 동안 주택 매매가격에 영향을 미치는 요인을 단순상관계수로 비교해본 결과 ▷유동성(M2기준 상관계수 0.50) ▷주택수급(공급부족량 0.38) ▷금리(-0.35) ▷경제성장률(0.15)순으로 나타났다고 밝혔다.

주산연은 “수도권만을 한정해서 영향요인을 비교해 보면 금리(-0.55), 유동성(0.54), 주택수급(0.34), 경제성장률(0.14)순으로 금리와 유동성의 영향력이 여타 지방에 비해 더 컸다”면서 “수도권의 주택가격이 상대적으로 비싸고 봉급생활자가 많아서 주택구입시 금융기관 대출 의존도가 더 높기 때문”이라고 설명했다.

주택가격 영향요인은 시기별로 달라졌다.

2005년부터 2014년 10년 동안에는 유동성(0.39), 주택수급(0.32), 금리(0.12), 경제성장률(0.12)로 금리의 영향력이 크지 않았던 것으로 분석됐다. 2015년부터 2024년 사이에는 유동성(0.62), 금리(-0.57), 주택수급(0.47), 경제성장률(0.17)로 금리의 영향력이 그 이전 10년에 비해 5배 정도로 크게 높아졌다.

주산연 관계자는 “지난 10년 동안 주택담보대출을 통한 내집마련 비율이 빠르게 상승했기 때문으로 풀이된다”고 말했다.

주산연에 따르면 주택담보대출을 통한 내집마련 비율은 전국 기준 2012년 35.7%에서 2022년 55.6%까지 급증했다. 수도권의 경우 같은 기간 44.2%였던 해당 비중이 62.5%까지 올랐다.

김덕례 주산연 주택연구실장은 “분석결과를 볼 때 주택가격을 안정 시키기 위해서는 중장기적으로는 수급균형이 가장 중요하지만 단기적으로는 유동성과 금리가 적정하게 관리되는 것도 필요하다”고 강조했다.