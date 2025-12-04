통합 항공사 출범 준비 및 사업 경쟁력 강화 초점 “조직 활성화 및 책임경영 강화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공이 2026년 정기 임원인사를 12월 8일부로 단행했다고 4일 밝혔다.

승진 인사는 총 20명 규모로, 김해룡 상무 외 1명이 전무로 승진하고, 구은경 수석 외 17명이 신임 상무로 선임되었다.

이번 인사는 성공적인 통합 항공사 출범 준비 및 안정적 운영을 위해 변동 폭은 최소화하되 급변하는 경영환경에서의 능동적 대응을 위해 전문성과 리더십을 갖춘 우수 인재를 승진시켜 조직에 활력을 불어넣고 미래 경쟁력을 강화하는 데 중점을 뒀다는 게 회사 측의 설명이다.

대한항공 관계자는 “절대 안전과 고객 중심 서비스를 핵심 기반으로 통합 항공사 출범 준비를 더욱 철저히 진행할 계획”이라며 “항공업계 선도 기업으로서의 위상을 강화하고 항공산업 발전과 글로벌 경쟁력 제고를 위해 지속해서 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

[ 대한항공 승진 임원 ]

▶ 전무 (2명)

김해룡, 서호영

▶ 상무 (18명)

구은경, 이상훈, 박관영, 박병준, 정웅, 박철형, 김성열, 박세진, 강재영,

김일찬, 황성원, 김성진, 이건영, 김지수, 김동연, 민경모, 김창훈, 길기남