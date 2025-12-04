국비 80억 확보

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국토교통부에서 추진하는 ‘2026년 강소형 스마트도시 조성사업’에 전남 동부권 지자체에서는 순천시가 유일하게 선정돼 3년간 국비 80억 원을 확보했다.

이번 선정은 순천시가 지속 추진해 온 남해안권 생태경제 전략이 국가적 공감을 얻은 결과로, 순천이 남해안권 스마트 허브 도시로 도약할 발판이 마련된 것이다.

강소형 스마트도시 조성사업은 기후 위기, 지역소멸 등 급변하는 도시환경에 대응할 수 있도록, 도시 특성에 맞는 핵심 스마트 솔루션을 도입해 지속 가능하고 경쟁력 있는 도시를 조성하기 위한 사업이다.

순천시가 선정된 분야는 기후 위기 대응형으로, 시는 3년간 총사업비 160억원(국비 80억원, 시비 80억원)을 투입해 △시민 체감 서비스 △친환경 에너지 인프라 △스마트 대자보 서비스 △AI 스마트 생태·안전 서비스 등 4개 분야의 사업을 본격 추진한다.

특히 자전거 이용, 재활용 등 시민의 친환경 행동을 자료화해 통합 보상으로 환산하는 탄소 감축 리워드 서비스와 이동형 캐러밴을 활용한 스마트도시 테스트베드 등 시민참여형 리빙랩을 통해 시민들의 참여를 높이고 개선 의견을 사업에 반영할 계획이다.

또한 위성항법시스템을 활용한 고정밀 버스정보 서비스를 통해 실시간 버스 위치를 파악하고 오차범위를 줄여 시민 편의 증진을 위해 노력할 계획이다.

노관규 시장(무소속)은 “이번 사업을 통해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 교통·안전·환경 서비스를 강화해 기후 위기 대응과 스마트 혁신을 선도하는 남해안권 허브 도시로서의 위상을 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.