데이터처 ‘2025년 가계금융복지조사’ 발표 가구 평균소득 전년比 3.4% 증가한 7427만원 은퇴층은 분배 지표 개선…연금·고용증가 영향

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 소득 상·하위 20% 가구 간 격차가 확대되며 분배 지표가 악화한 것으로 나타났다. 다만 은퇴 연령층은 취업자 증가와 연금 수급 확대의 영향으로 오히려 분배 상황이 나아졌다.

가구 평균소득 증가 폭은 5년 만에 가장 낮아졌고, 연령별로도 소득 격차도 두드러졌다.

4일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 가계금융복지조사’에 따르면 지난해 가구 평균소득은 7427만원으로, 전년(7185만원) 대비 3.4% 증가했다. 이는 2019년(1.7%) 이후 가장 낮은 증가율을 기록한 것이다.

소득 부문별로 보면 근로소득 증가율은 5.6%에서 2.4%로, 사업소득은 5.5%에서 2.1%로 둔화했다. 재산소득도 28.1%에서 9.8%로 크게 줄었다. 가계 소득의 핵심인 근로 및 사업소득 증가세가 약해지면서 전체 소득 상승을 끌어내린 것으로 분석된다.

반면 공적이전소득(-1.9%→7.6%)과 사적이전소득(-1.0%→2.9%)은 감소에서 증가로 전환됐다.

소득 증가는 상위 계층에서 두드러졌다. 상위 20%인 5분위 소득은 1억7338만원으로 4.4% 늘었지만, 하위 20%인 1분위는 3.1%, 2분위는 2.1% 증가에 그쳤다.

가구주 연령별 격차도 분명했다. 50대(5.9%)와 60세 이상(4.6%)은 평균보다 높은 증가율을 기록했으나, 40대(2.7%)와 30대 이하(1.4%)는 저조했다. 가구주 연령별 평균소득은 50대가 9416만원으로 가장 높았고, 40대 9333만원, 39세 이하 6758만원, 60세 이상 5767만원 순이었다.

소득분배 상황은 전년보다 나빠졌다. 소득 불균형 정도를 보여주는 지니계수는 0.323에서 0.325로 상승하며, 2021년 이후 3년 만에 올랐다. 지니계수는 0이면 완전 평등, 1이면 완전 불평등을 뜻한다.

균등화 처분가능소득 기준 5분위 배율도 5.72배에서 5.78배로 3년 만에 확대됐다. 상·하위 20% 소득 격차를 보여주는 소득 5분위 배율은 상위 20% 소득의 평균값을 하위 20%의 소득의 평균값으로 나눈 수치다.

연령대별로는 엇갈린 흐름이 나타났다. 18~65세 일하는 연령층은 지니계수(0.303), 5분위 배율(5.01) 모두 악화했지만, 은퇴연령층인 66세 이상은 지니계수(0.377)가 0.003포인트 내려가고 5분위 배율(6.90)도 0.21포인트 감소했다.

은퇴 연령층의 상대적 빈곤율은 37.7%로 2.1%포인트 하락하며 통계 집계 이래 가장 낮은 수준을 기록했다. 이는 은퇴 연령층의 고용 증가, 국민연금·기초연금 등 이전소득 확대, 재산소득 증가 영향이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

세금·사회보험료·이자 등 가구의 평균 비소비지출은 1396만원으로 전년보다 5.7% 증가했다. 지출액은 세금(472만원), 공적연금·사회보험료(448만원), 이자비용(271만원) 순으로 컸다.

가구주의 평균 예상 은퇴 연령은 68.6세였고, 은퇴 후 가구주와 배우자의 적정 월 생활비는 평균 341만원으로 전년보다 5만원 늘었다.