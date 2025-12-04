수출의 탑 1689개사‧유공자 포상 598명 무협 회장 표창 80명 수상 윤진식 회장 “기업 권익 대변 앞장설 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회와 산업통상부는 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 김민석 국무총리 등 정부 주요 인사, 유관기관장, 무역 유공자 등 1000여 명이 참석한 가운데 ‘제62회 무역의 날’ 기념식을 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 기념식은 ‘K-무역, 새로운 길을 열다’를 주제로, 미국 관세조치 등 대외 불확실성 속에서도 역대 최대 수출 달성이 예상되는 우리 무역의 저력을 되새기고 그 중심에서 헌신한 무역인들을 격려하기 위해 마련됐다.

윤진식 한국무역협회 회장은 개회사에서 “글로벌 정세는 자국 우선주의 기조 아래 국가 간 경쟁과 통상 갈등이 더욱 치열해질 것”이라며, “무역협회의 해외 네트워크를 총동원해 미국과 유럽연합(EU) 등 주요 시장에서 우리 기업의 권익을 적극 대변하고, 식품·화장품 등 한류 연계 소비재를 중심으로 신흥시장을 개척함으로써 한국 무역의 새로운 길을 여는 데 앞장서겠다”고 강조했다.

이날 기념식에서는 수출의 탑(,689개사) 시상과 무역진흥 유공자 포상(598명), 한국무역협회장 표창(80명)이 수여됐다.

수출의 탑 부문은 현대글로비스 60억불탑, 대한조선 9억불탑, 한미반도체 3억불탑, ㈜에스엠엔터테인먼트 1억불탑 등 10개 기업 대표가 1689개 수상기업을 대표해 단상에 올랐다. 특히, 현대글로비스는 글로벌 공급망을 기반으로 반조립 부품 수출이 증가하며 60억불탑을 수상했다.

무역진흥 유공자 포상 부문에서는 정준철 현대자동차 부사장, 방태용 부광금속 대표이사, 이찬재 원일전선 대표이사 등 금탑산업훈장 수상자를 포함한 총 10명이 전체 598명의 유공자를 대표해 단상 수상하는 영예를 안았다.

정준철 현대자동차 부사장은 스마트 제조혁신 등 공급망 안정과 신공장 준공 등으로 대미 통상 협상력 제고에 기여했다. 방태용 부광금속 대표이사는 고품질 필수 동관 개발 및 공급으로 비철금속 산업 경쟁력을 강화한 공로를 인정받았다.

한편, 이날 기념식은 대한민국을 대표하는 산업군(반도체·자동차·조선·콘텐츠·푸드·뷰티)이 함께 참여한 ‘빛의 길’ 세리머니를 끝으로 막을 내렸다. 이 세리머니는 무역인들의 의지와 열정을 하나로 모아 세계로 뻗어나가는 K-무역의 미래를 밝히는 의미를 담았다.