초고압변압기 생산능력 6000억원으로 확대 부산사업장 내년 매출 1조원 목표 구자균 회장 “초고압 핵심 생산기지로 육성할 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 4일 부산 사업장에서 초고압 변압기 제2생산동 준공식을 진행한다고 밝혔다. 이날 준공식에는 구자은 LS그룹 회장과 구자균 LS일렉트릭 회장, 박형준 부산광역시장 등 관계자 200여명이 참석할 예정이다.

LS일렉트릭은 1008억원을 투자해 제2생산동 증설을 완료했다. 이로써 2010년을 시작으로 지금까지 부산사업장에 4200억원을 투입했다.

제2생산동은 부산 사업장 내 연면적 1만8059㎡(5463평) 규모로 자리잡았다. 제1생산동 대비 연면적은 1.3배 규모, 생산능력은 2.3배 수준이다. 이번 증설로 LS일렉트릭 부산 사업장의 초고압 변압기 생산능력은 연간 2000억원에서 6000억원으로 확대된다. 부산 사업장은 이를 통해 내년도 사업장 단독 매출 1조원 달성을 목표로 삼고 있다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 “글로벌 초고압 전력 시장 점유율을 본격적으로 확대하기 위해 공격적인 투자를 통해 증설을 추진한 것”이라며 “2010년부터 4200억원 이상을 투입해 완전체로 거듭난 부산사업장을 글로벌 초고압 시장의 핵심 생산기지로 육성해 나가겠다”고 강조했다.

이어 “이번 준공으로 세계 최고 수준의 초고압 변압기 생산, 시험 설비를 갖추고 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있게 됐다”며 “부산사업장이 글로벌 시장에서 LS일렉트릭은 물론 K-전력 산업의 도약을 이끌어갈 핵심동력이 될 것”이라고 덧붙였다.

LS일렉트릭 부산 사업장은 154㎸급(킬로볼트)부터 550㎸급까지 초고압 변압기 전 라인업에 걸쳐 생산 역량을 확보하고 있다. 초고압직류송전(HVDC) 변환용 변압기 생산기지를 보유한 국내 유일 사업장이기도 하다. LS일렉트릭은 2생산동 준공을 통해 HVDC 변환용 변압기 생산 능력을 강화, 정부의 HVDC 송전망 구축 수요에 기민하게 대응할 계획이다.

LS일렉트릭 관계자는 “이번 준공으로 초고압 변압기와 HVDC 변환용 변압기 생산을 위한 최적의 작업환경이 구축되어, 급격히 증가하는 시장에 즉 대응할 수 있게 됐다”면서 “최고 품질의 솔루션을 기반으로 AI 데이터센터, 신재생에너지 발전, 전력 유틸리티 시장 등에 대한 영업을 강화해 초고압 시장에서도 글로벌 플레이어로 자리매김할 것”이라고 말했다.