전진숙 의원, 국비 64억 증액 확보

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전진숙 국회의원(광주북구을)이 ‘광주운전면허시험장 조성사업’의 2026년도 국비예산 64억여원을 증액해서 예산심사를 통과시켰다. 이번 국비 확보로 예산 부족으로 공사가 지연되거나, 면허시험장 규모가 축소될 뻔했던 위기를 해소하고 광주운전면허시험장 건립사업이 탄력을 받게 됐다.

광주운전면허시험장은 2022년부터 추진됐다. 하지만 최근 공사비와 자재비의 급격한 상승과 ‘건설기술진흥법’ 개정으로 기존에 확보된 예산만으로는 정상적인 공사 진행이 불가능한 상황이었다. 실제로 도로교통공단 측에서는 추가 예산이 확보되지 못할 경우 사업이 일시 보류될 수 있다는 입장을 밝힌 상황이었다.

전 의원은 운전면허시험장 예산문제 해결을 위해 노력해 왔으며, 이번 예산심사 과정에서 관련부처와 긴밀한 협의를 통해 예산증액의 성과를 이뤄냈다.

전 의원은 ▷건축 공사비 부족분 33억 5,700만 원 ▷감리비 24억 3,300만 원 ▷농지보전부담금 6억 5,000만 원 등을 확보했다. 이는 공사 진행에 필수적인 비용들을 반영한 것으로, 사업의 안정적인 추진을 담보하게 됐다는 평이다.

무엇보다 이번 예산 증액의 큰 성과는 시험장의 규모와 기능을 ‘1급지’로 지켜냈다는 점이다. 당초 예산만으로는 공사비 부족 탓에, 운전면허시험장의 기능이 대폭 축소된 ‘2급지 운전면허시험장’으로 변경될 수밖에 없는 실정이었다.