[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단은 3일 경주 라한셀렉트에서 중소 협력사가 참여한 가운데 방폐물산업 동반성장 워크숍을 개최했다.

공단과 협력사 간 협력 성과를 공유하고 방폐물 산업의 지속 가능한 발전 방안을 모색하기 위해 열린 이날 행사에서는 유공자 포상, 2025년 품질관련등급(AQ) 업체로 신규 선정된 협력사 등록증 수여, 인권경영 서약식 등을 진행했다.

이 자리에서 공단은 내년 고준위 및 중저준위 방사성폐기물 사업계획을 설명했다.

이에 앞서 공단은 협력사인 에닌㈜와 일가정 양립을 위한 업무협약을 체결했다.

협약을 통해 양 기관은 공단의 유연근무제, 육아시간제, 육아자율근무제 등 가족친화적인 근무제도가 에닌에 정착될 수 있도록 상호 협력키로 했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은“방폐물 전담기관으로서 중소 협력사가 동반성장 할 수 있도록 방폐물 산업생태계를 조성해 나가고 일가정 양립 등 협력사 직원들의 복지향상에도 상호협력해 나가겠다”고 말했다.