한국무역협회, 관세 인하 소급 적용 관련 논평 美 행정부, 한국산 車 관세 인하 소급적용 관보 게재 “국회, 후속 논의 원활한 전개 뒷받침해 주길 기대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 무역업계가 지난 10월 30일 한미 간 무역·투자 합의에 따라 한국산 자동차 및 자동차부품에 대한 미국의 15% 관세 소급 적용이 확정된 것과 관련해 한목소리로 환영의 뜻을 밝혔다.

4일 한국무역협회는 이날 한국의 대미(對美) 수출 자동차 관세를 15%로 소급 인하하는 내용이 미국 연방 정부 관보에 게재된 것과 관련해 논평을 내고 “이번 조치는 양국 정상이 두 차례의 회담을 통해 확인한 한·미 경제동맹의 신뢰와 이행 의지가 구체적 성과로 이어진 것”이라고 밝혔다.

무역협회는 “관세 인하 소급적용으로 우리 수출기업이 겪어온 비용 부담과 대외 불확실성이 상당 부분 해소될 것으로 전망된다”며 “이번 결정을 위해 신속하게 입법 준비를 추진한 우리 정부와 국회, 그리고 관세 인하를 지체없이 이행한 미국 정부의 판단도 높이 평가한다”고 강조했다.

그러면서 “아울러, 국회가 관련 법안을 조속히 처리해 양국 간 합의 이행의 제도적 기반을 공고히 하고, 후속 논의가 원활히 전개되도록 뒷받침해 주기를 기대한다”고 덧붙였다.

무역협회는 또 “이번 조치를 계기로 한·미 경제협력이 더욱 내실있게 발전하길 바란다”며 “무역업계 역시 양국 간 교역·투자 확대와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 힘써 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 관보 공식 게재일인 4일 발효되는 미국의 대(對) 한국 자동차 관세 15%는 지난달 1일 0시 1분(미 동부시간) 기준으로 소급 적용되며, 소비 목적으로 수입되거나 창고에서 소비를 목적으로 반출된 자동차 및 자동차 부품에 적용된다.