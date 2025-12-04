‘2025년 공무원 노사문화 우수행정기관 시상식’에서 행안부장관 표창 받아

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 지난 3일 정부세종청사에서 열린 ‘2025년 공무원 노사문화 우수행정기관 시상식’에서 우수행정기관 인증서ㆍ인증패와 함께 ‘행정안전부 장관’ 표창을 받았다.

‘공무원 노사문화 우수행정기관 인증제’는 행정안전부가 2010년부터 건전한 노사관계를 발굴하고 협력적 노사문화를 정착하기 위해 우수행정기관을 선정해 시상하는 제도다.

올해 시상식에서는 시흥시를 포함한 7개 기관이 우수행정기관으로 선정됐다. 이번 선정은 시흥시 공무원 노조가 2002년 설립된 이래, 처음으로 인증받았다는 데 큰 의미가 있다.

시는 이번 선정이 가능했던 배경으로 ▷정례적 단체교섭과 시장 직접 참여 모델 구축 ▷노사의 악성 민원 공동 대응체계 구축 ▷혹서기 직원 근무 여건 개선을 위해 중앙정부의 ‘청사 에너지 절감 지표’ 공식 삭제 공동 추진 ▷동 주민센터의 실질적 자율성과 책임성 확보를 위해 근무성적평정 시 동 주민센터 독립 평정 단위 신설 추진 등을 꼽았다. 시는 협력적 노사관계 구축에 노사 모두가 지속적으로 힘써 왔다고 설명했다.

남일우 시흥시 공무원노조 지부장은 “공직자들이 자부심과 긍지를 갖고 안전하게 일할 수 있는 환경은 노조만의 노력으로 이뤄지는 것이 아니라 노사가 함께해야 가능한 일”이라며 “직원들의 출근길이 즐거운 행복한 직장이 될 수 있도록 앞으로도 상생과 협력적 노사관계를 위해 최선을 다하겠다”고 했다.

임병택 시장은 “노사관계는 ‘갈등과 조정의 관계’가 아닌 ‘함께 일하는 공동 협력자’의 관계”라며 “앞으로도 건전한 노사관계를 유지해 공직자와 시민 모두가 더 행복해질 수 있도록 시정 책임자로서 역할을 다하겠다”고 전했다.