[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데아울렛이 연말 최대 규모의 할인 행사에 돌입한다.

3일 롯데백화점에 따르면 롯데아울렛 이시아폴리스점과 율하점은 오는 5일부터 7일까지 ‘더 블랙위크’를 열고 약 100개 브랜드가 참여하는 대규모 추가 할인전을 연다.

여성·남성 패션, 스포츠, 아웃도어 등 다양한 상품군을 기존 아울렛 판매가에서 최대 30% 추가 할인된 가격에 선보인다.

먼저 스포츠 상품군에서는 브랜드별 추가 할인 행사를 선보인다.

이시아폴리스점 1층 나이키가 최대 70%의 윈터 스페셜 프로모션을 진행한다. 아디다스는 전 품목 30% 추가 할인을 제공한다. 율하점 2층 ABC마트는 12월11일까지 블랙 ABC 데이를 열고 다양한 스포츠 브랜드를 최대 70% 할인 판매한다.

겨울 아우터 수요에 맞춘 특설 행사도 마련했다. 이시아폴리스점 1층 특설행사장에서는 12월5일부터 11일까지 NBA, 리바이스, 폴햄 등이 참여하는 영패션 아우터 특집전을 연다.

같은 기간 율하점 2층 특설 행사장에서는 K2, 아이더, 다이나핏 등이 참여하는 K2 브랜드 그룹전을 열고 겨울 아우터를 최대 70% 할인 판매한다.

이와 더불어 이시아폴리스점 1층 중앙광장에는 높이 약 7m의 대형 크리스마스 트리를 오는 31일까지 설치해 방문고객들에게 특별한 연말 분위기와 볼 거리를 선사한다.

문태훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “이번 ‘더 블랙위크’는 겨울철 최대 물량의 아우터와 다양한 인기 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 마련했다”며 “풍성한 할인 혜택과 함께 이색적인 볼 거리를 마련한 만큼 고객 여러분의 많은 관심과 방문 부탁드린다”고 밝혔다.