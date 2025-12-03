지난해 보다 5821억원 증가 예산 가덕도신공항 건설사업 예산 유지

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 2일 국회 본회의에서 2026년도 정부 예산안이 최종 의결됨에 따라 1역대 최대 규모인 국비 10조2184억원을 확보했다고 3일 밝혔다. 박형준 부산시장은 이날 시청 기자회견실에서 브리핑을 열고 국비 10조원 확보의 의미와 주요 내용을 설명했다.

국비 10조원 확보는 지난해 9조 6363억원 대비 5821억원(6%)이 늘어난 규모다.

특히 ‘낙동강 유역 먹는 물 공급체계 구축사업’이 내년도 예산에 포함되고, ‘자율주행 기반 스마트항만 모빌리티 허브 구축’ 등 바이오·디지털·해양 분야의 첨단산업 예산도 추가로 반영됐다. 가덕도신공항 건설사업 예산 역시 정부안인 6889억 원이 유지됐다. 지역 경쟁력 강화를 위해 부산시가 추진 중인 주요 현안 사업이 대거 반영됐다.

세부사업들을 살펴보면 부산 시민의 오랜 염원이었던 ‘낙동강 유역 먹는물 공급체계 구축사업’ 설계비(19.2억원)가 반영돼 맑은 물 확보가 본격 추진된다.

또한 국내 최초 도심형 국립공원인 ‘금정산 국립공원 관리운영비’(34억원)가 신규 반영됐으며 ▷학장·감전2지구 자연재해위험지 정비(27.5억원) ▷동래·수민 하수도정비사업(19억원) ▷부산 낙동강 하굿둑 상류 대저수문 등 개선사업(50억원) ▷동천 및 부전천 비점오염저감사업(75억원)도 증액 확보했다.

바이오·디지털·인공지능(AI) 등 부산의 산업지도를 새로 그릴 미래 신성장 동력도 괄목할 만한 성과를 거뒀다. ▷첨단 재생의료 임상 실증지원 플랫폼 구축(7.66억원) ▷난치성 질환·진단 치료를 위한 방사선 원료의약품 생산 및 개발사업(30억원)이 신규로 확보됐다.

또 ▷자율주행 기반 스마트항만 모빌리티 허브 구축(19.6억원) ▷우주항공 지역혁신기반 구축(20억원) ▷조선 AX 특화 AI 모델하우스 구축(20억원, 부산 외 2개소 포함) ▷극한·극지산업용 화합물 반도체 제조 인프라 구축(20억원) ▷실리콘카바이드(SIC) 고효율 전력 반도체 기판 분석지원센터 구축(20억원) 사업비가 신규 반영됐다.

아울러 기존 역점사업인 ▷미래차 전용 플랫폼 지원 XR기반 디지털트윈시스템 구축(36억원) ▷바이오매스 기반 비건레더 개발 및 실증클러스터 구축(40억원) ▷지능형 헬스케어 제품기반 실증사업화 지원(14.8억원) ▷블록체인 특화 클러스터 조성(40.6억원) 사업 등도 증액 확보해 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.

문화·체육·관광 분야는 디자인과 K-콘텐츠, 해양레저가 어우러진 ‘글로벌 문화 허브’로의 도약을 위한 핵심사업들이 반영됐다. 2028 세계 디자인 수도 선정을 기념하는 ‘글로벌 부산 디자인페어’(6억원)가 신규 반영됐고, 아시아 영상 중심도시의 위상을 굳힐 아시아 콘텐츠& 필름마켓 육성(6억원) 예산이 증액 확보됐다.

또한 ▷부산 국제보트쇼(4.3억원), ▷대한민국 국제해양레저위크(5억원) ▷대한민국 해양모빌리티․안전엑스포(1.8억원) 등 해양 관련 3대 전시회도 정부안보다 증액 반영됐다.

시민의 삶을 돌보는 인프라 예산도 확보했다. ▷덕천동 야외수영장(10억원) ▷부산 실내빙상장 개보수 사업(4.15억원) ▷범어사 사찰음식체험관 건립(15억원) 등 예산에 담겼다.

박형준 시장은 “국비 10조원 시대의 개막은 부산의 새로운 시작을 알리는 신호탄으로 확보된 소중한 국비를 단 한 푼도 허투루 쓰지 않고 시민의 삶을 실질적으로 개선하고 부산의 미래를 바꾸는데 쏟아붓겠다”며 “부산이 ‘글로벌 허브 도시’로 더 높이 비상하는 한 해를 만들겠다”라고 밝혔다.