[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난 1일 로제니아호텔 2층에서 내년 개교 70주년 과 뷰티디자인과 학과개설 30주년을 기념한 ‘2025 산학연계 워크숍’을 개최했다.

이번 행사에는 산학연계 업체 관계자, 동문, 재학생, 교수진 등 100여 명이 참석해 지역 뷰티산업과 교육을 연결하는 의미 있는 협력의 장을 마련했다.

이날 워크숍은 뷰티디자인과 30년 교육성과를 바탕으로 산학협력 강화와 현장 실무교육 혁신을 목표로 진행됐다.

특히 (사)대한미용사중앙회 김천·상주·칠곡지부, (사)이용사중앙회 김천시지부, 아트칼라 등 총 5개 기관과의 산학협력 협약이 체결되며 향후 현장실습 지원, 공동 프로그램 개발, 취업 연계 등의 실질적 협력이 확대될 전망이다.

방송인 이희경이 사회 및 레크레이션을 맡아 참석자 참여도를 높였으며 에어브러쉬·아트페인팅 세계 챔피언 YURI가 시연을 통해 글로벌 뷰티아트의 흐름과 창작 과정의 전문성을 보여줬다.

학생들은 산업체 전문가와 직접 소통하며 실무역량을 강화하고 진로 방향성을 구체화하는 시간을 가졌다.

더불어 부대행사로 마련된 작품전시회와 ‘총장배 미용경진대회’에서는 헤어·메이크업·아트페인팅 등 다양한 창작 작품이 공개됐다.

대상·최우수상·금·은·동상 등 여러 분야에서 우수한 학생들이 선정됐다.

전시작품은 학부모와 산업체 관계자들로부터 높은 평가를 받으며 뷰티디자인과 학생들의 실습 역량과 창의성을 입증했다.

경북보건대 이은직 총장은 “앞으로도 현장 중심 교육 혁신과 산학협력 기반 실무교육을 지속적으로 확대해, 산업계가 신뢰하는 전문 인재를 양성하겠다”고 말했다.

