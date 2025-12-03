[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 12월 3일 오후 1시 중구 소공동 롯데호텔 36층 벨뷰스위트에서 열린 ‘2025 대한민국 반려동물 문화대상’ 시상식에서 문화체육관광위 위원장상을 수상했다.

이번 시상은 농림축산식품부·건국대학교·대한수의사회가 후원하는 행사로, 사람과 동물이 함께 행복한 사회를 만들기 위해 노력한 지자체·기업·단체·개인을 격려하기 위해 마련됐다.

그동안 마포구는 ‘사람과 동물이 공존하는 도시’를 목표로 ▲반려동물캠핑장 조성 ▲이동식 반려동물 장례서비스 운영 ▲반려견 행동교정·예절교육 프로그램 ▲댕댕이 물놀이장 운영 등 다양한 정책과 프로그램을 추진하며 반려동물 친화 정책을 꾸준히 펼쳐왔다.

이러한 정책적 성과가 성숙한 반려문화를 조성하고 지역 내 확산하는 데 기여한 점을 인정받아 이번 수상으로 이어졌다.

이날 시상식에는 박강수 마포구청장이 참석, 마포구를 대표해 문화체육관광위위원장상을 받았다.

박강수 마포구청장은 “마포구의 반려동물 정책은 단순한 보호와 관리를 넘어, 사람과 동물이 함께 행복한 일상을 누릴 수 있는 도시를 목표로 한다”며 “이번 수상은 행정의 노력뿐 아니라 구민 여러분이 성숙한 반려 문화에 함께해 주신 결과”라고 감사 인사를 전했다. 이어 “앞으로도 반려 가족 모두가 행복한 도시를 만들어나가겠다”고 말했다.