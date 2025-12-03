‘아이스 스탠드 자이언트’…기존보다 94% 제빙성능 강화

코웨이(대표 서장원)가 제빙성능을 극대화한 대용량 스탠드형 얼음정수기 ‘아이스 스탠드 자이언트’(사진)를 3일 출시했다.

신제품은 국내 스탠드형 얼음정수기 중 가장 큰 저빙용량과 일일 제빙량을 갖춰 다중이용시설에서 이용하기 알맞다. 저빙고는 5.2kg로 넉넉하며, 하루 제빙량은 기존 제품 대비 94% 증가한 20kg을 구현해 약 1659개의 얼음을 생성한다. 12분마다 신선한 얼음을 생성하는 쾌속제빙 기술력을 탑재해 31% 빠른 속도로 얼음을 공급해준다고 한다.

또 물을 받는 추출구 부분의 효율성과 편의를 높였다. 추출부 높이는 허리를 굽힐 필요 없도록 팔 높이까지 올렸다고. 추출 공간은 27cm로 넓어져 긴 물병도 기울이지 않은 채로 안정감 있게 올려두고 편리하게 사용할 수 있다고 전했다. 얼음과 물이 동시에 나오는 ‘얼음물’ 기능도 적용됐다. 3단계 맞춤 추출(500㎖, 700㎖, 1ℓ)로 필요한 용량만큼을 원터치로 간편하게 선택할 수 있다고 코웨이 측은 밝혔다.

코웨이 관계자는 “4중 자외선(UV) 살균기능으로 저빙고부터 얼음받이, 출수구를 주기적으로 살균해준다. 역삼투(RO) 필터로 촘촘하게 걸러낸 물을 제공한다”며 “중금속, 박테리아 등 물에 녹아있는 유해물질뿐 아니라 노로바이러스, 대장균도 99.99% 제거한다”고 주장했다.