AI·교육·복지·걷기도시까지 6대 축에 예산 쏟아… 복지 비중 56.6%

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 2026년 예산안을 9824억 원 규모로 편성했다.

올해보다 7.85% 늘어난 수치로, 인공지능(AI) 기반 행정부터 교육·복지·경제·도시 인프라까지 ‘미래도시 동대문’ 밑그림을 본격화하겠다는 구상이다.

구는 일반회계 9575억 원, 특별회계 249억 원 등 2026년도 예산안을 최근 구의회에 제출했다. 여기에 중소기업육성기금, 통합재정안정화기금 등 1559억 원 규모 기금을 별도 운용해 재정 안정과 지역경제 활성화를 뒷받침한다는 계획이다.

예산 편성의 키워드는 여섯 가지다. △AI 혁신 디지털 성장도시 △아이 키우기 좋은 교육도시 △삶이 풍요로운 문화도시 △약자와 동행하는 복지도시 △소상공인과 함께 성장하는 경제도시 △안전하고 걷기 좋은 도시가 그것이다.

먼저 디지털 분야에서는 AI를 행정 전반에 본격 이식한다. 상습 무단투기 지역에 인공지능 카메라를 설치하는 ‘AI 클린 지킴이’(6000만 원), 장한평~경희의료원을 잇는 자율주행버스 운행(2억 원), 전통시장 화재 예방을 위한 자율주행 AI 순찰로봇(6000만 원), 노후 위험시설 안전관리 디지털 시스템 유지관리(2억5000만 원) 등이 대표 사업이다.

교육 분야는 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 표방하며 공격적 투자를 이어간다. 2026년 교육경비보조금은 180억 원으로 증액 편성됐고, 지역 내 대학과 연계한 영어교육(2억7000만 원), 초등 돌봄 사각지대를 메우는 우리동네키움센터 9호점 조성(4억 원), 청소년 아지트 운영(7000만 원) 등이 포함됐다.

문화도시 조성의 축은 서울시립동대문도서관과 문화도시 사업이 맡는다. 구는 문화도시 기본계획 수립 용역(5000만 원), 동대문구 아르코 예술공간을 활용한 열린 문화 플랫폼 운영(4억3000만 원) 등에 예산을 배정해 봄꽃축제, 동대문페스티벌과 함께 ‘일상 속 문화 인프라’를 확장한다는 구상이다.

가장 눈에 띄는 부분은 복지다. 전체 예산의 56.62%에 해당하는 5562억 원이 복지 분야에 배분됐다. 기초연금(1707억 원), 기초생활보장 생계·주거급여(1216억 원), 영유아 보육료(301억 원), 아동수당(191억 원), 어르신 일자리 사업(168억 원), 장애인 활동지원급여(200억 원) 등이 골자다. 어린이집 우수 식재료 지원(1억7000만 원), 구립 50플러스센터 운영(7억 원), 경로당 중식 주 5일제 반찬·부식비(18억6000만 원)와 중식 도우미 인건비(1억5000만 원)도 편성돼 전 세대를 아우르는 ‘약자 동행’ 기조를 담았다.

지역경제 활성화를 위한 예산도 눈에 띈다. 동대문사랑상품권 200억 원 발행에 따른 수수료(13억3000만 원), 골목형 상점가 지정·육성(3억7000만 원), 로컬 브랜드 창출(4억 원), 패션봉제복합지원센터 운영(4억5000만 원) 등이 대표 사례다. 중소기업육성기금 60억 원은 중소기업·소상공인 저금리 융자에 투입된다.

도시 인프라 분야에서는 ‘워킹 시티’를 향한 예산이 배치됐다. 외대앞역 보행환경 개선(6억 원), 도로포장 전수조사 및 데이터 기반 보수계획 수립(1억8000만 원), 지반침하 예방을 위한 노면 하부 공동 조사(2억1000만 원), 청량리역 보도육교 인근 맨발산책로 조성(2억 원) 등이 포함됐다.

이필형 동대문구청장은 “재정 여건이 녹록지 않은 상황이지만, 동대문구가 미래도시로 도약하기 위해 꼭 필요한 사업에는 과감히 투자했다”며 “2026년 예산이 AI, 교육, 복지, 도시 인프라를 아우르는 성장 엔진이 되도록 한 푼 한 푼 책임 있게 집행하겠다”고 말했다.