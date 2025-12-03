연이은 산재에 안전 수칙 대폭 강화 광양제철소 1일부터 ‘외부출입자 제한’ 시행 안전수칙 위반 1회 적발 시 출입금지 숙취 적발 시 하청·외주사 입찰 제한 검토

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코가 산업재해를 방지하기 위해 안전수칙을 한 번만 위반해도 하청·외주사 소속 직원의 제철소 출입을 제한하는 초강수를 둔다. 이와 더불어 소속 직원의 안전 수칙 위반이 누적될 경우 계약 단가를 인하하거나 입찰 참가 자격을 제한하는 방안도 논의하고 있다.

3일 철강업계에 따르면 포스코 광양제철소는 지난 1일부터 ‘외부출입자 안전수칙 위반 시 출입제한 조치’를 시행했다. 안전수칙 적용 대상은 ▷용역사 ▷하도사 ▷시공사 ▷기타공급사 등의 단기 계약직 또는 일용직과 ▷프로젝트성 투자 ▷정비성 투자 ▷성과공유제(BS)·연구과제 등의 시공을 위한 외부 출입 작업자다.

이에 따라 광양소는 외부 출입자가 중대 안전 수칙을 위반할 경우 즉시 출입을 제한한다. 기존에는 1회 위반 시 안전교육을 진행하고, 추후 위반이 누적돼도 별다른 조치를 하지 않았다. 그러나 앞으로는 중대 수칙 위반 1회만으로 안전교육과 함께 출입이 제한되며, 2회 이상 적발 시에도 출입이 제한된다.

해당 조치는 현장 적발뿐만 아니라 사고 발생 후 조사 과정에서 위반사항이 확인된 경우에도 적용된다. 또한, 안전수칙 위반자와 함께 소속직원에 대한 관리책임이 있는 관리감독자도 출입이 제한된다.

이 같은 강경한 조치는 하청과 외주사에 집중된 안전수칙 위반을 막기 위해 안전조치 강화가 필요하다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 광양제철소가 안전수칙 위반 시 부여하는 ‘안전지킴카드’의 올해 발급 횟수를 분석한 결과 하청·외주사 등 관계사가 비중이 63%에 달했다. 관계사는 총 389건을 발급받았고, 포스코 직영과 그룹사는 각각 71건, 125건에 그쳤다.

아울러 포스코는 안전사고 적발 시 하청·외주 업체의 입찰 참가 자격 제한도 검토한다. 광양제철소는 1일부터 외부 출입자 작업 투입 시 음주단속 장비로 숙취 여부를 확인한다. 소속 직원이 1회 혹은 1명 이상 적발된 경우 하청·외주사 또한 경고 조치를 받는다.

포스코는 하청·외주사들과 2회 이상 적발 시 계약 금액을 인하하고, 3회 이상 시 입찰 참가자격을 제한하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.

한편, 앞서 포스코 광양 제철소에서는 지난 7월 근로자 추락사고가 발생한 데 이어 11월에는 포항제철소에서 일산화탄소 흡입 사고가 발생한 바 있다.

이에 포스코는 지난달 20일 잇단 안전사고로 근로자 인명 피해가 연이어 발생한 포항제철소 소장을 전격 경질했다.

포스코는 후임 포항제철소장은 새로 선임하지 않고, 이희근 사장이 직접 제철소장을 겸임하면서 최근 인명사고에 대한 철저한 원인 규명과 재발 방지를 위한 근본적인 대책 마련을 지휘할 것으로 알려졌다.