테슬라, 감독형 완전자율주행 도입 캐딜락 에스컬레이드에 ‘슈퍼크루즈’ 현대차 딥러닝 ‘아트리아 AI’로 개발 정부 2년후 ‘레벨4 상용화’ 제도정비

테슬라가 국내 시장에 처음으로 ‘감독형 완전자율주행(FSD)’ 시스템을 도입하면서 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 신기능을 시연하는 영상들이 잇달아 올라오는 등 연일 관심이 뜨겁다.

여기에 최근 미국 제너럴모터스(GM) 산하 프리미엄 브랜드 캐딜락이 GM의 핸즈프리 운전자 보조 시스템(ADAS)을 신차에 첫 적용하는 등 자율주행 기술 선점을 위한 업체 간 경쟁이 치열해지고 있지만, 일부 브랜드의 경우 인증 이슈에 발목이 잡혀 신기술 도입에 난항을 겪고 있는 것으로 나타났다.

3일 업계에 따르면 테슬라는 지난달 23일 ‘감독형 FSD’ 기능을 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 방식으로 사용자들에게 전격 배포했다.

업데이트 대상은 북미 공장에서 생산된 4세대 하드웨어(HW4) 사양이 탑재된 테슬라 모델S와 모델X 차량이다. 앞서 지난 12일 자사 X(구 트위터) 계정을 통해 감독형 FSD 기술의 국내 출시를 예고한 지 11일 만이다.

해당 시스템은 운전자의 지속적 전방 주시 아래 차량이 스스로 시내 도로와 고속도로에서 가속과 감속, 차선 변경, 경로 탐색 등을 수행하는 레벨2 수준의 자율주행이다.

앞서 테슬라가 X 계정을 통해 공개한 1분 45초 분량의 영상에서는 차량이 운전자의 조작 없이 신호에 따라 제동하는 것은 물론 교차로 주행도 막힘없이 이어갔고, 목적지에 도착하자 스스로 멈춰 섰다.

이미 일부 전기차 관련 온라인 커뮤니티나 자동차·IT 관련 유튜브 채널에서는 감독형 FSD 업데이트를 마친 차량을 타고 서울에서 부산을 왕복하는 과정을 실시간으로 보여주는 콘텐츠가 올라와 화제를 모으기도 했다.

미국 대표 완성차 브랜드 GM도 기술경쟁에 뛰어들었다. GM 산하 브랜드 캐딜락은 지난 20일 판매에 돌입한 풀사이즈 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 에스컬레이드 IQ에 핸즈프리 ADAS ‘슈퍼크루즈’를 국내 최초로 적용했다.

현재 국내 약 2만3000㎞의 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능한 슈퍼크루즈는 운전자가 전방을 주시한 상태에서 스티어링 휠에서 손을 떼고 주행할 수 있는 ‘핸즈프리 드라이빙’을 구현한다.

GM은 캐딜락 외에도 쉐보레 등 다른 산하 브랜드 차량으로도 적용 범위를 확장할 계획이다.

현대자동차그룹도 AI 자율주행 선도 기술 확보를 위해 분주한 행보를 보이고 있다. AI 자율주행은 센서 데이터를 기반으로 AI가 차량 주변을 스스로 인지하고, 실시간으로 판단해 주행하는 기술이다.

현대차그룹은 엔드 투 엔드 딥러닝 모델 기반의 ‘아트리아 인공지능(AI)’으로 자율주행 기술을 개발하고 있으며, 42dot 및 자율주행 합작법인 모셔널과 해당 기술 구현을 가속하고 있다.

국내외 업체들의 기술 발전 속도에 발맞춰 정부도 오는 2027년 레벨4 자율주행차 상용화를 목표로 대규모 실증기반 조성, 규제 개선, 연구개발(R&D) 지원과 더불어 이를 뒷받침하는 제도 정비에 착수했다.

국토교통부는 앞서 지난달 26일 기획재정부 주재로 열린 경제관계장관회의에서 도시 전체를 실증구역으로 두는 ‘자율주행 실증도시’ 조성, 교통취약지원 내 자율주행 버스 운영, 자율주행 R&D 지원 확대, 국내 자율주행차 생산망 구축 등을 골자로 한 ‘자율주행차 산업경쟁력 제고 방안’을 발표한 바 있다.

이처럼 주요 완성차 제조사들마다 자율주행 관련 기술 개발 및 상용화에 속도를 내는 것과 달리 일부 브랜드의 경우 국내 인증 이슈에 발이 묶이면서 모델에 따라 중앙차선유지보조 기능조차 활성화하지 못하는 실정이다.

폭스바겐그룹 산하 브랜드 아우디와 포르쉐 등이 대표적인 사례다. 아우디는 올해 들어 한국 시장 반등을 노리며 소형부터 중형, 승용부터 SUV까지 다양한 라인업에서 신형 내연기관 및 전기차를 내놨다.

그러나 중형급 전기 SUV Q6 이트론 등 신차들은 아직 국내에서 인증을 받지 못하면서 반자율주행 기능과 같은 기능을 선택할 수 없다.

포르쉐의 경우 첫 번째 순수 전기 SUV이자 Q6 이트론과 플랫폼을 공유하는 마칸 EV가 아우디 신차들과 마찬가지로 주행보조기능이 빠졌었지만, 최근 연식변경이 되면서 차선중앙유지 및 차선자동변경기능이 포함된 ‘드라이브 어시스트’ 옵션이 추가됐다.

업계 관계자는 “아직 안전 문제 및 관련 법제도 등 많은 과제가 남아 있지만, 이미 운전자가 손을 놓고 차량에 몸을 맡길 수 있는 기술은 상용화 단계에 접어들었고, 그만큼 사용자들의 눈높이도 점점 높아질 수밖에 없을 것”이라며 “업체 간 기술 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데 기술 상용화 등 대응에 뒤처지면, 시장 내 영향력도 좁아질 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 서재근 기자