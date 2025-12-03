XM 라인업 단일 정규모델로 운영 748마력…BMW ‘최강 파워트레인’

BMW 코리아가 M 브랜드 역사상 가장 강력한 파워트레인을 탑재한 초고성능 플래그십 스포츠 액티비티 비히클(SAV) ‘BMW XM 레이블’(사진)을 국내에 공식 출시했다고 3일 밝혔다.

BMW XM은 지난 1978년 M1 이후 처음으로 선보인 M 전용 모델이자 BMW M 하이 퍼포먼스 라인업 최초의 플러그인 하이브리드 차량이다.

BMW XM 레이블에는 BMW M 브랜드 역사상 가장 강력한 파워트레인이 탑재된다. 최고출력 585마력을 발휘하는 M 트윈파워 터보 8기통 가솔린 엔진과 197마력 전기 모터가 조화를 이루는 새로운 M 하이브리드 시스템은 합산 최고출력 748마력, 합산 최대토크 101.9㎏·m에 이르는 성능을 발휘한다. 또한, 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 단 3.8초로 기존 BMW XM 대비 0.5초 단축했다.

BMW XM 레이블은 차체에 29.5㎾h 용량의 고전압 배터리를 탑재한 덕분에 최대 60㎞(환경부 인증 기준)까지 전기모터만으로 주행할 수 있고, 순수전기 모드 최고속도는 시속 140㎞에 이른다. AC 완속 충전기 이용 시 최대 11㎾의 충전 전력 수용이 가능해 약 3시간 만에 배터리를 가득 충전할 수 있다. 합산 복합연비는 10.0㎞/ℓ다.

디자인을 살펴보면, 전면부는 분리형 헤드라이트와 ‘BMW 키드니 그릴’, ‘BMW 키드니 아이코닉 글로우’, 대형 공기흡입구가 어우러져 강렬한 인상을 발산한다. 후면부는 입체감을 강조한 리어라이트와 전용 수직형 쿼드 테일파이프, 블랙 하이글로스로 마감된 대형 디퓨저가 어우러져 강인하고 스포티한 감성을 더한다.

국내 판매 가격은 2억2770만원.

