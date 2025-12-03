3일 오전, 긴급 전체 회의 개최 7일 내 쿠팡에 조치 결과 제출

[헤럴드경제=고재우 기자] 개인정보보호위원회(개보위)가 쿠팡이 개인정보 유출 사고를 ‘노출’로 통지한 것에 대해 ‘유출’로 재통지할 것을 의결했다.

앞서 열린 국회 과방위에서 쿠팡이 법적인 책임을 무마하기 위해 개인정보 노출이라고 표현한 것이 아니냐는 지적에 따른 조치다.

또 개인정보 유출 관련 이용자 피해 최소화 방안을 안내할 것을 촉구했다.

개보위는 3일 쿠팡의 개인정보 유출 사고와 관련해 긴급회의를 개최하고, 이 같은 조치를 실시할 것을 의결했다.

우선 쿠팡이 고객 개인정보를 유출한 사실을 확인했음에도, 이용자에게 개인정보 노출 통지라는 제목으로 안내한 것에 대해 지적했다. 이에 대해 개보위는 쿠팡이 ▷유출 사실을 통지하지 않은 점 ▷유출 관련 내용을 홈페이지에 단기간(1~2일) 공지한 점 ▷공동현관 비밀번호 등 유출 항목의 일부를 빠뜨린 점 등을 확인했다.

이에 따라 개보위는 쿠팡에 ▷개인정보 노출 통지, 유출로 수정 후 재통지 ▷쿠팡 홈페이지 내 유출 내용 공지 및 이용자 추가 피해 예방 요령 안내 ▷피해 방지 모니터링 강화 및 민원 전담 대응팀 확대, 민원 및 언론 대응 대처 등을 의결했다.

세부적으로 배송지 명단에 포함된 개인정보 유출 이용자에 대해 식별이 가능한 범위 내에서 개인정보 유출 사실을 통지토록 했다. 향후 조사 과정에서 추가 유출 확인 또는 유출 가능성이 높은 경우 이용자에 대해서도 즉각 신고·통지할 것을 의결했다.

이와 함께 홈페이지 초기 화면 도는 알림창 등 공지를 통해서는 공동주택 공동현관 비밀번호 변경, 쿠팡 계정 비밀번호 변경 권고 등을 담도록 했다. 개보위는 쿠팡에 7일 이내에 조치 결과를 제출토록 했다. 나아가 이행 상황을 지속적으로 점검할 계획이다.

아울러 개보위는 국민 다수의 연락처, 주소 등이 유출된 사안에 대해 쿠팡의 개인정보 유출 경위, 규모·항목, 개인정보보호법상 안전조치 의무 위반 등을 조사하고, 위반 사항 확인 시 엄정 제재할 계획이다.

한편 개보위는 지난달 30일부터 3개월간 ‘인터넷상(다크웹 포함) 개인정보 노출 및 불법유통 모니터링 강화기간’을 운영한다.