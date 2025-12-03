아고다 12.20~31일 亞 예약 분석 인천-도쿠시마, 새 가성비 여행지로

[헤럴드경제=함영훈 기자] 12월은 국내,해외여행 준 성수기로 평가된다. 겨울휴가가 있고, 송년여행이라는 의미가 더해진다.

사람들은 연말에 아시아 어디를 갈까. 아고다는 자사 플랫폼으로 예약된 항공권 중 12월 20일부터 31일 사이 출발하는 항공편 데이터를 분석한 결과, 대한민국은 아시아 내 최고 가성비 국제선 출발지 3위에 오른 것으로 집계됐다고 3일 밝혔다.

이 기간 부산-구마모토 노선은 47,069원부터 예약 가능한 것으로 나타났다. 일본의 신흥 여행지로 떠오르고 있는 구마모토는 지역 캐릭터 ‘쿠마몬’으로 남녀노소의 관심을 끌고 있으며, 겨울철 온천을 즐기려는 여행객들에게 매력적인 연말 휴가지로 평가받고 있다.

가성비 국제선 출발지 1위는 말레이시아 조호르바루-태국 푸켓, 인도네시아 폰티아낙-말레이시아 쿠칭 노선이 각각 36,773원으로 공동 선정됐다.

이어 태국 끄라비-쿠알라룸푸르(41,185원), 대한민국 부산-구마모토(47,069원), 일본 오사카-부산(57,365원), 대만 타이베이-부산(67,661원), 베트남 호치민-쿠알라룸푸르(67,661원), 인도 아마다바드-방콕(107,376원) 순으로 분석됐다.

대한민국 인천·김포국제공항 출발 국제선 중에서는 김포-나고야 노선이 50,011원으로 가장 가성비가 높았으며, 그 뒤를 인천-오사카(58,836원), 인천-하네다(70,603원), 인천-도쿠시마(72,074원), 김포-오사카(80,900원)가 이었다.

도쿠시마는 전통축제 ‘아와오도리’, 자연경관 ‘나루토의 소용돌이’, 지역 음식 ‘도쿠시마 라멘’ 등 다양한 여행 콘텐츠를 적극 홍보하면서 일본여행을 준비하는 한국인의 이머징 여행지로 떠오르고 있다.

국내선의 경우 김포발 노선이 상위 3위권을 모두 차지했다. 제주도행(13,238원), 부산행(27,947원), 여수행(47,069원) 순으로 집계됐다.

특히 부산과 여수행 항공편은 KTX 일반 객실 최고 운임 대비 경제적일 뿐 아니라 이동 시간까지 절약할 수 있어 여행 효율성을 높일 수 있다는 평가를 받고 있다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 “연말은 많은 여행객이 손꼽아 기다리는 최고의 여행 시즌인 만큼, 합리적인 가격의 항공권에 대한 수요가 어느 때보다 높다”며 “아고다는 성수기에도 다양한 항공편과 부담 없는 가격대를 제공해 여행객들이 즐겁고 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 돕는다”고 말했다.

