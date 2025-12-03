‘끼어들기’ 10만7000여건 가장 많아 꼬리물기 자동 단속 장비도 시범운영

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 지난 7월부터 ‘3대 기초질서 확립’ 정책의 하나로 집중 교통단속을 실시한 결과 지금까지 총 13만여건의 반칙 운전이 적발된 것으로 나타났다.

3일 경찰청에 따르면 지난 7월부터 11월까지 5개월간 반칙 운전으로 적발된 건수는 총 13만5574건으로 집계됐다. 이 가운데 ▷끼어들기가 10만7411건으로 가장 많았고 ▷새치기 유턴 1만3669건 ▷꼬리물기 1만693건 ▷고속도로 전용차로 위반 3732건 등이 뒤를 이었다.

앞서 경찰은 교통·생활·서민경제 질서를 주요 과제로 묶어 특별전담팀(TF)을 가동해 왔다. 특히 새치기 유턴·고속도로 버스전용차로 위반·꼬리물기·끼어들기·비긴급 구급차의 교통법규 위반 등을 ‘5대 반칙 운전 행위’로 선정해 집중 단속을 벌였다.

경찰은 집중 단속과 함께 기초질서 표어 선정·공익광고 송출 등 교통문화 정착 캠페인 활동도 확대 추진했다. 교통법규 위반이 상습적으로 이뤄지는 지역에서는 도로 833곳을 ‘핵심 교차로’로 지정해 정차금지지대 신설·유턴 구역 조정·끼어들기 위반 표지 설치 등 시설 개선도 함께 진행했다.

반칙 운전 집중단속 등 기초질서 확립 정책에 관해 시민들의 반응도 긍정적으로 나타났다. 경찰이 온라인 정책 여론수렴시스템을 활용해 빅데이터 동향과 인터넷 검색량 등을 분석한 결과 관련된 키워드 분석이 대폭 늘었다. 또한 지난달 고속도로 9곳에서 실시한 버스전용차로 준수 국민 체감도 조사에서도 응답자 1968명 중 1542명(78.4%)이 “단속 효과가 있다”라고 답한 것으로 집계됐다. 이에 경찰은 올해 연말까지 집중 단속 기조를 유지한다는 방침이다.

단속 장비 확충에도 속도를 낸다. 경찰은 이달부터 서울 강남구 국기원사거리에서 ‘교차로 꼬리물기 자동 단속 장비’를 시범 운영한다. 내년 2월까지는 계도와 단속을 병행할 예정이다. 특히 상습적으로 정체되는 교차로 10곳에는 내년부터 꼬리물기 장비를 설치하고, 2027년부터 전국으로 확대 보급할 방침이다. 끼어들기와 불법 유턴 행위를 감지하는 무인단속 장비도 신속하게 개발해 도입할 예정이라고 경찰은 밝혔다.

김호승 경찰청 생활안전교통국장은 “5대 반칙 운전 단속과 함께 현장 계도·홍보를 함께 추진한 점이 국민 체감도 향상으로 이어진 것 같다”라며 “국민이 실제로 변화를 느낄 수 있는 교통정책을 계속 확대해 나가겠다”라고 말했다.