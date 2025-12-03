[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 12·29 제주항공 참사 유가족 협의회는 3일 항공철도사고조사위원회(이하 항철위) 공청회를 중단해달라는 요구가 받아들여지자 대통령실 앞 노숙 농성을 종료했다.

유가족 협의회는 이날 보도자료를 내고 “항철위가 추진하던 졸속·불투명 공청회 강행을 저지하는 데 성공했다”며 “대응 농성을 해단(중단)하겠다”고 설명했다.

이어 “항철위는 그동안 국제규정을 방패 삼아 피해 당사자를 배제한 조사, 정보 비공개 등으로 신뢰를 잃은 상태에서 중간보고 성격의 공청회를 일방적으로 진행하려 했다”고 지적했다.

아울러 “공청회를 저지한 것은 새로운 출발점”이라며 “진실을 바로 세우는 일에 국민 여러분의 감시와 연대를 부탁드린다”고 말했다.

그러면서 ▷사고기 잔해 전면 재조사 ▷ 항철위 완전한 독립 보장 ▷ 항철위 전면 재조직 및 전문성 확보 ▷ 항공·철도 사고 조사 관련 법 개정 등을 향후 과제로 제시했다.

농성을 중단한 유가족들은 이날 12·3 비상계엄 1년을 맞아 국회 앞에서 열리는 ‘내란 청산 시민 대행진’에 참여한 뒤 해산할 예정이다.

김유진 유가족 협의회 대표는 “우리가 공청회를 막아낸 것은 ‘진실 조사’라는 최소한의 원칙을 지키기 위한 것”이라며 “독립된 조사기구가 세워지고 투명한 진상규명이 이뤄질 때까지 유가족협의회는 멈추지 않겠다”고 말했다.

앞서 유가족 협의회는 항철위가 오는 4~5일 중간조사 결과 발표 성격의 공청회를 진행하려 하자 ‘졸속 추진’이라고 반발, 지난 1일부터 서울 용산구 대통령실 앞에서 노숙 농성에 돌입했다.