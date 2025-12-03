[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 달리기 좋은 부산의 지형적 매력과 도시의 활력을 알리기 위해 런트립 예능 ‘내맘내런 인(in) 부산’을 기획하고 3일 KBS WORLD TV를 통해 선보인다고 밝혔다.

바다와 도심, 산책로가 자연스럽게 어우러진 부산은 사계절 달리기를 즐기기에 최적의 천혜 환경을 갖춘 도시다. 시원한 해안 풍경과 다양한고도·경사, 도심 속 수변 길 등이 조화를 이루며 러너들에게 특별한 경험을 제공하며 국내외 ‘런트립(Run+trip)’ 명소로 주목받고 있다.

시는 ‘부산 이즈 굿, 런!(BUSAN IS GOOD, RUN!)’을 주제로 ▷해동용궁사~오시리아 해안산책로~죽도로 이어지는 ‘(가칭)해동 러닝 트레일 코스’와 ▷남항동 방파제~남항대교~송도해수욕장으로 이어지는 ‘(가칭) 송도 해풍길 코스’를 소개한다.

이 코스는 남녀노소 누구나 사계절 내내 부담 없이 달릴 수 있는 대표 코스로 특히 바다, 도심, 산책로가 어우러진 다채로운 매력을 체감할 수 있어 부산을 찾는 국내 러닝 여행객들 사이에서 호응을 얻고 있다.

이번 프로그램으로 그동안 널리 알려지지 않았던 부산의 런트립 명소가 소개돼 해외 여행객이 부산의 새로운 매력을 느끼는 계기가 될 뿐만 아니라, 부산 런트립 관광지의 해외 인지도를 높일 것으로 기대된다.

‘내맘내런 인(in) 부산’은 ▷부산관광포털 비짓부산(www.visitbusan.net) ▷KBS WORLD TV 채널 및 유튜브 채널(www.youtube.com/@kbsworldtv) ▷KBS 트래블-걸어서 세계속으로 유튜브 채널(www.youtube.com/@KBS_TRAVEL)을 통해 볼 수 있다.