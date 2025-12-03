日 거장 고레에다와 ‘체인소맨’ 후지모토의 만남 “이 작품 하지 않으면 안되겠다고 결심해”

[헤럴드경제=손미정 기자] 세계적인 거장 고레에다 히로카즈 감독과 ‘체인소 맨’을 그린 천재 만화가 후지모토 타츠키의 만남이 성사됐다.

메가박스(대표 홍정인, 남용석)는 3일 고레에다 히로카즈 감독이 연출하고 후지모토 타츠키의 원작을 기반으로 한 실사 영화 ‘룩백’의 티저 포스터 2종을 공개와 함께, 영화의 내년 국내 개봉 소식을 알렸다. 메가박스는 ‘룩백’ 실사 영화의 수입·배급을 맡는다.

만화가 후지모토 타츠키의 동명 만화를 원작으로 하는 영화 ‘룩백은 그림에 대한 열정 하나로 이어진 두 소녀의 아름다운 우정을 다룬 작품이다. 지난해 애니메이션으로도 제작돼 국내에서는 메가박스 단독 개봉만으로 30만명 이상의 관객을 동원한 바 있다.

특히 이번 ‘룩백’ 실사 영화는 세계적인 거장 고레에다 히로카즈 감독이 각본과 감독, 편집까지 맡아 더욱 주목된다. 우연히 들른 서점에서 접한 ‘룩백’을 단숨에 읽어 내려갔다는 고레에다 감독은 “이 작품을 그리지 않으면 앞으로 나아갈 수가 없을 것만 같은 후지모토 타츠키의 절실한 각오가 느껴졌고, 그 마음이 아플 정도로 내게 와닿았다”고 말했다.

그러면서 그는 이후 프로듀서로부터 ‘룩백’ 실사화 제안을 받고 “원작자인 후지모토 타츠키 씨와 만난 후 이 작품은 하지 않으면 안되겠다 결심했다”고 밝혔다.

‘룩백’ 원작자이자, 현재 335만 명 이상의 관객을 기록 중인 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’의 원작자로 국내에도 잘 알려진 후지모토 타츠키는 “고레에다 감독님이 맡아 주신다면 더 이상 바랄 것이 없다. 매우 기대하고 있다”고 말했다. 영화 ‘룩백’은 촬영을 마치고 현재 후반 작업 중이다.

메가박스 측은 “이번 ‘룩백’ 실사 영화의 수입·배급을 맡음으로써 지난해 ‘룩백’ 애니메이션의 흥행 신화를 이어갈 계획”이라고 전했다.