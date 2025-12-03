지역사랑상품권 1조1500억원, 사회연대경제 활성화 118억원 편성

[헤럴드경제=이태형 기자] 내년도 지역균형발전특별회계 예산이 올해 대비 58% 늘어 지방정부의 지역발전을 위한 사업 추진이 탄력을 받을 전망이다. 국비지원이 의무화된 지역사랑상품권도 1조1500억원으로 확대됐다.

행정안전부는 2026년도 예산이 올해 본예산 대비 4조8216억원이 증가한 76조9055억원으로 최종 확정됐다고 밝혔다.

내년 예산은 지방교부세 69조3549억원, 기본경비·인건비 4310억원, 사업비 7조1196억원으로 편성됐고, 사업비는 국회 예산심의 과정에서 정부안 대비 4531억원이 증액됐다.

특히, 지역균형발전특별회계 예산은 3조7325억원으로 올해 2조3631억원 대비 약 58% 증액돼 지방정부의 지역발전을 위한 자율적인 사업 추진이 원활해질 것으로 예상된다.

행안부의 2026년 분야별 주요 사업예산을 보면, 인공지능(AI) 민주정부 분야 예산이 1조2661억원 편성됐다.

범정부 AI 공통기반을 토대로 행정서비스에 AI 기능을 확충하고, 민간 기업이 AI를 개발하는 데 필요한 핵심 공공데이터들을 AI가 학습할 수 있는 형태로 가공하는 사업에도 신규 투자한다.

지역소멸위기 극복과 균형성장 촉진을 위해 지역 균형성장 분야 예산은 2조6111억원 편성됐다.

‘지역사랑상품권법’ 개정으로 국비지원이 의무화되면서 지역사랑상품권 발행 지원 예산이 1조1500억원으로 확대됐다.

인구감소지역을 대상으로 실효성 있는 투자를 강화하고, 마을기업 등 주민 중심의 지역 거버넌스 협력체계 구축 등을 위한 예산도 확보했다.

국민 안전 분야의 예산은 2조5351억원 편성됐다.

재해위험지역정비에 1조630억원, 이재민 지원과 신속한 재난 피해 시설복구를 대비하는 재난대책비에 1조100억원이 편성됐고, 재난에 대응할 수 있도록 AI·드론 등 최신기술을 활용한 재난 예측·감시체계 구축에도 관련 예산이 포함됐다.

사회통합 분야에는 7073억원이 편성돼 한국전쟁 전후 민간인 희생자의 유해를 안장하기 위한 전국단위 위령시설을 조성 시업이 새롭게 추진되고, 과거사 진상규명 및 명예회복과 국가폭력으로 피해를 입으신 분들의 트라우마를 치유하기 위한 국가 지원도 확대된다.

지난 10월 행안부가 사회연대경제의 주무부처로 지정되면서 지역별 사회적 가치 창출 모델 발굴을 지원하는 등 지역공동체가 지역경제 활성화와 지역 현안문제 해결 등의 역할을 수행할 수 있도록 하는 예산이 118억원도 반영됐다.

윤호중 행안부 장관은 “2026년 행안부 예산은 AI 민주정부 구현, 지역 균형성장 촉진, 국민 안전 확보 등 국민의 삶에 플러스되는 변화를 가져올 수 있는 과제에 중점을 뒀다”면서 “참여·연대·혁신의 가치를 바탕으로 예산을 차질없이 집행해 각 분야에서 국민의 행복을 지키는 든든한 ‘행복안전부’로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.