올해 272만대 수출 전망…작년 대비 2.3∼2.6％↓ 美현지생산 가동 영향 보호무역주의 장기화·자동차 시장 둔화도 우려

[헤럴드경제=권제인 기자] 올해 한국의 신차 수출 대수가 5년 만에 감소할 것으로 전망된다. 최대 자동차 시장인 미국에서 현지생산이 빠르게 늘어나고 있기 때문이다. 업계에서는 내년 미국의 관세 국면 장기화할 경우 수출 하방 압력이 더욱 커질 것이란 우려가 나온다.

3일 업계에 따르면 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 올해 연간 자동차 수출 대수를 271만∼272만대로 추정하는 것으로 알려졌다. 이는 작년 278만2612대보다 2.3∼2.6％가량 감소한 수준이다. 올해 1∼10월 누적 수출 물량은 225만4777대로, 남은 두 달간 월평균 약 23만대가 해외에 선적할 것으로 전망된다.

연간 자동차 수출 대수가 줄어드는 것은 2020년 이후 5년 만이다. 한국 자동차 수출은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파로 2019년 240만1382대에서 2020년 188만6683대로 감소한 이후 2021년(204만572대), 2022년(230만333대), 2023년(276만6271대) 등 매년 증가세를 그렸다.

5년 만의 신차 수출 감소는 한국의 최대 자동차 시장인 미국으로의 수출이 줄어들었기 때문이다. 올해 1∼10월 대미 자동차 수출은 110만7460대로 전체 수출의 49.1％를 차지한 가운데 작년 동기 대비 7.9％ 감소한 것으로 나타났다. 유럽연합이 31만6351대로 전년 동기 대비 7.7％ 증가했고, 중남미와 아프리카는 두 자릿수 이상의 성장률을 보였지만 대미 수출 감소를 상쇄하지 못했다.

대미 수출 감소는 현대차그룹의 미국 현지생산 가동에 따른 것으로 풀이된다. 현대차그룹은 올해 3월 미국 내 세 번째 생산거점인 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’ 준공식을 열었고 10월까지 이곳에서 5만3194대를 출고했다. 현대차그룹은 HMGMA의 연간 생산능력을 기존 30만대에서 50만대까지 확대해 현지 생산 물량을 늘릴 계획이다.

업계에서는 미국의 관세정책을 비롯한 보호무역주의가 장기화하면서 내년에도 수출 하방 압력이 커질 수 있단 우려가 나온다. 한미 관세·무역 합의로 한국산 자동차에 대한 관세율은 25%에서 15%로 낮아지긴 했지만, 기존의 무관세 수출 환경과 비교하면 기업 부담은 여전히 크기 때문이다.

현대차·기아가 수익성 개선을 위해 미국 판매 가격을 상향 조정할 경우 그만큼 대미 수출 수요가 줄어들 가능성도 있다.

아울러 미국 자동차 시장의 수요 둔화에 따른 어려움도 가중될 것으로 전망된다. 영국 시장조사기관 글로벌데이터는 내년 미국 시장의 승용차와 소형 상용차 판매량이 전년 대비 0.7% 감소한 1506만대를 기록할 것으로 분석했다.

다만, 수출 대수 통계는 신차를 기준으로 하기 때문에 중고차를 포함하는 수출액 통계와는 다소 차이가 있다. 1∼11월 자동차 수출액은 660억4000만달러로 사상 최대치를 기록할 전망이다.

업계에서는 자동차 수출액에서 중고차 비중이 10% 안팎으로 높아지면서 중고차 수출 상승이 신차 수출 하락을 상쇄할 것으로 보고 있다.