[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대가 재학생들의 전공 이해도 향상과 적성과 진로에 맞는 전공 탐색을 지원하기 위해 ‘2025 YU 전공설명회’와 ‘2025 YU 전공박람회’를 연이어 개최했다.

교무처 전공설계지원센터가 주최한 이번 행사는 학생 주도형 전공 탐색 프로그램을 중심으로 구성돼 큰 관심을 끌었다.

지난달 19일 천마아트센터 챔버홀에서 진행된 ‘YU 전공설명회’는 다양한 전공에 대한 이해를 높이고 융복합 학습의 필요성을 안내하기 위해 마련됐다.

전공별 설명회, 융복합 교육 안내 등 전공 간 연계성과 교육 특성을 이해할 수 있는 프로그램이 운영됐다.

재학생들은 복수전공·부전공·마이크로전공·융합전공·연계전공 등 학문 간 확장이 요구되는 시대 흐름에 맞춰 다양한 전공 정보를 직접 확인하며 전공 선택의 폭을 넓혔다.

이어 27일 영남대학교 천마로 일대에서 열린 ‘2025 YU 전공박람회’는 73개 학과(전공)가 참여해 대규모로 펼쳐졌다.

학과별로 설치된 전공 부스에서는 재학생들이 직접 전공 안내, 교육과정 소개, 학업·진로 상담, 전공 꿀팁 제공 등 1대1 맞춤형 전공 상담을 진행했다.

문병산 전공설계지원센터장(의생명공학과 교수)은 “학생들이 자신의 적성과 진로에 맞는 전공을 찾기 위해서는 직접 체험하고 깊이 있게 이해하는 과정이 필요하다”며 “이번 설명회와 박람회가 학생들이 전공을 설계하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다. 앞으로도 대학 차원의 전공 탐색 지원과 융복합 교육을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.